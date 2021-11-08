Polisiye kitaplarının sevilen ismi Celil Oker'in kitapları

2020 Kristal Kelepçe Ödülleri’nde "Büyük Usta" ödülünü kazanan, dedektif Remzi Ünal karakteriyle okurların gönlünde yer eden yazar Celil Oker’in sevilen kitapları yeni baskılarıyla okurlarla buluştu.

2019 yılında kaybettiğimiz, Türk polisiye edebiyatının mihenk taşlarından yazar Celil Oker’in Ateş Etme İstanbul, Beyaz Eldiven Sarı Zarf, Bin Lotluk Ceset, Bir Şapka Bir Tabanca, Çıplak Ceset, Kramponlu Ceset, Rol Çalan Ceset, Sen Ölürsün Ben Yaşarım, Son Ceset, Yenik ve Yalnız isimli eserlerinin özel baskısı polisiye severlerle buluştu.

1952 yılında Kayseri’de doğan Celil Oker, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, ansiklopedi ve reklam metin yazarlığı, çevirmenlik ve gazetecilik yaptı.

Kıymetli eserleriyle polisiye edebiyatın en çok aranan isimlerinden olan yazarın yarattığı dedektif karakteri Remzi Ünal, okuyucuların gönlünde taht kurdu. Kitapları Almanya, İspanya, Yunanistan ve Hollanda’da yayınlandı.

Yazar Celil Oker

"BÜYÜK USTA"

Oker, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin düzenlediği 2020 Kristal Kelepçe Ödülleri’nde “Büyük Usta”ödülünü kazandı. Konuyla ilgili olarak oğlu Ali Oker, "Celil Oker’in meslektaşları tarafından ‘Büyük Usta’ olarak anılması büyük bir onurdur. Türkçe polisiye edebiyatının büyümesine katkıda bulunan babamın eserlerini okuyan, değerlendiren veya ilk kez tanışacak olan tüm okurlara selam olsun. Polisiye edebiyat artık 90’larda başlayan hareketini tamamlamış, okurları ve yazarları ile Türkiye’de yapılan edebiyat türleri içindeki tartışmasız yerini almıştır. Bu konuda önemli katkıları olan Celil Oker’i bir kez daha özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte yazarın yeni baskı yapan sevilen kitapları...

Ateş Etme İstanbul

Beyaz Eldiven Sarı Zarf

Bir Lotluk Ceset

Bir Şapka Bir Tabanca

Çıplak Ceset

Kramponlu Ceset

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com