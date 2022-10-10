Petrol
97.36
-0.57%
Euro
18.0307
-0.39%
Dolar
18.5815
-0.19%
Altın
1.003
-1.07%
Borsa
3593
0.72%
Bitcoin
363.499
-0.91%
BTXN Coin
9.01
-6.43%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Polisiye romanların sevilen ismi Ahmet Ümit'ten masallar: Bir Aşk Masalı

    Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ahmet Ümit, yepyeni kitapla okurlarını selamlıyor. Bir Aşk Masalı kitabını çok seveceksiniz.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polisiye romanların sevilen ismi Ahmet Ümit'ten masallar: Bir Aşk Masalı

    Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

    Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu olan aşkın doğasına dair bir hikayat.

    Bir varmış bir yokmuş, dünyada acayiplikler çokmuş. Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı görmüşler...

    Bir genç kız, kadim bir kentin alacakaranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri.

    Polisiye romanların sevilen ismi Ahmet Ümit ten masallar: Bir Aşk Masalı #1

    Polisiye romanlarının sevilen ismi

    Yazdığı polisiye romanlarla bildiğimiz yazar Ahmet Ümit'ten masallar... Ahmet Ümit bu sefer okurlarını masallarla baş başa bırakıyor. Bu masal kitabı yetişkinler içindir ve elbette çocukların da okumasında fayda var.

    Polisiye romanların sevilen ismi Ahmet Ümit ten masallar: Bir Aşk Masalı #2

    Sayfa: 256

    Usta kalemin ürünü

    Sevilen yazar Ahmet Ümit, Türkiye'de önde gelen üretken yazarlardan biridir. Yazdığı her yeni kitapla okurlarını peşinde sürükleyen Ahmet Ümit, yine yazdı ve üretti. Bir Aşk Masalı kitabı, Ahmet Ümit'in usta kaleminin yeni ürünüdür.

    Kitap raflarındaki yerini alan Bir Aşk Masalı'nı çok seveceksiniz.

    Kitaptan...

    "Yolculukların en çilelisi aşk için yapılandır. Ve zorluk ne kadar artarsa aşk o kadar kıymete biner, o kadar anlam kazanır, o kadar vazgeçilmez bir hal alır…"


    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”
    Medya

    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”

    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz
    Gündem

    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir