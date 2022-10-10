Polisiye romanların sevilen ismi Ahmet Ümit'ten masallar: Bir Aşk Masalı

Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ahmet Ümit, yepyeni kitapla okurlarını selamlıyor. Bir Aşk Masalı kitabını çok seveceksiniz.

Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu olan aşkın doğasına dair bir hikayat.



Bir varmış bir yokmuş, dünyada acayiplikler çokmuş. Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı görmüşler...

Bir genç kız, kadim bir kentin alacakaranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri.





Polisiye romanlarının sevilen ismi

Yazdığı polisiye romanlarla bildiğimiz yazar Ahmet Ümit'ten masallar... Ahmet Ümit bu sefer okurlarını masallarla baş başa bırakıyor. Bu masal kitabı yetişkinler içindir ve elbette çocukların da okumasında fayda var.

Sayfa: 256

Usta kalemin ürünü

Sevilen yazar Ahmet Ümit, Türkiye'de önde gelen üretken yazarlardan biridir. Yazdığı her yeni kitapla okurlarını peşinde sürükleyen Ahmet Ümit, yine yazdı ve üretti. Bir Aşk Masalı kitabı, Ahmet Ümit'in usta kaleminin yeni ürünüdür.

Kitap raflarındaki yerini alan Bir Aşk Masalı'nı çok seveceksiniz.

Kitaptan...

"Yolculukların en çilelisi aşk için yapılandır. Ve zorluk ne kadar artarsa aşk o kadar kıymete biner, o kadar anlam kazanır, o kadar vazgeçilmez bir hal alır…"