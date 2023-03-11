Polıtzer ödüllü John Lewis Gaddis’'ın Büyük Strateji adlı araştırma kitabı George F. Kennan: An American Life adlı kitabı Pulitzer Biyografi Ödülü kazanan John Lewis Gaddis’in Büyük Strateji kitabı farklı bir kaynak özelliği taşıyor.

Yale Üniversitesi’nde uzun yıllardır büyük strateji üzerine ders veren tarihçi ve yazar

John Lewis Gaddis, zor zamanlar için bir eğitim kılavuzu niteliğindeki kitabında Heredot’tan Sun Tzu’ya önemli isimlerin stratejilerini ele alıyor.

Büyük Strateji'de Gaddis, devlet yönetimi ve savaştan değerli bir yaşam sürmeye kadar birçok konuda tavsiyeler vererek okuru yüzyıllar içinde anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Seçkin tarihçi ve Soğuk Savaş’ın beğenilen yazarı John Lewis Gaddis, yaklaşık yirmi yıldır meslektaşları Charles Hill ve Paul Kennedy ile Yale Üniversitesi’nde“Büyük Strateji Üzerine İncelemeler” dersi veriyor.

Gaddis, dersleri boyunca elde ettiği tecrübe ve verimli tartışmaların sağladığı yetkinliğiyle Büyük Strateji adlı kitabında Antik Yunan’dan İkinci Dünya Savaşı’na uzanan şahane bir içgörürü açığa çıkarıyor.

Kapsamlı bir araştırma kitabı

Herodotus, Thukydides, Sun Tzu, Octavian/Augustus, Aziz Augustinus,Machiavelli, I. Elizabeth, II. Philip, Clausewitz, Tolstoy, Lincoln, Wilson, Franklin D.Roosevelt ve Isaiah Berlin gibi önemli figürlerin büyük stratejik derinliğini teori ve pratik olarak kapsamlı bir şekilde ele alıyor.