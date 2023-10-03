Portiko okumaları ve performansları Sokak ve bina, kamusal alan ve kurum arasındaki eşikten beslenen “Portiko Okumaları ve Performansları” sanat, bilim, felsefe, psikoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset teorileri, edebiyat, şiir gibi disiplinleri içeriyor.

ensonhaber.com

Portiko Okumaları ve Performansları”nda performans sanatçıları özellikle mimari ve kamusal alanla ilişkilenen çalışmalarıyla Portiko’ya davet edilirken, okuma programında sanatçı, yazar, şair, editör, araştırmacı ve kültür çalışanlarının kendi yazdıkları ya da onlara ilham veren metinler yer alıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 1945’ten bu yana devam eden yayıncılık geleneğiyle ilişkilenen okuma programı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapların, cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin içeriklerinin de yer aldığı çok disiplinli bir yol izliyor.

İstanbul’un çokdilli bir şehir olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan Portiko’da şehrin eski ya da yeni sakinlerinin izleyici olarak konuk edilmesi hedefleniyor.

Portiko, Yapı Kredi Müze, Galeri, YKY Beyoğlu Kitabevi ziyaretçilerini ve caddenin kalabalığı arasındaki insanları gündelik koşuşturmaya kısa bir ara vermeye davet ediyor.

Günde yüz binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nin hareketliliği ve öngörülemez dinamiği arasında sanata ve düşünceye daha çok alan açmaya çağıran bu program, bina mimarisi ve kamusal alanla ilişkiyi temel alıyor.

Beden ve performans

Galeri ve müze dışındaki mekânları kullanan program, beden ve performans üzerinden farklı ses, dil ve düşünceleri bir araya getiriyor. Yapı Kredi Galeri ekibi tarafından hazırlanan program Tarabya Kültür Akademisi’nin iş birliği ile Almanya’dan İstanbul’a misafir sanatçı programıyla gelen kültür çalışanlarını da ağırlayacak.

İlham veren buluşmalar

Portiko okumaları, performans alanındaki çalışmalarıyla tanınan Leman Sevda Darıcıoğlu’nun “Alev alev, her yer” başlıklı performatif okumasıyla devam ediyor. Okuma, sanatçının aynı adı taşıyan ve 5 Ağustos 2023’te Barenzwinger Berlin’de gösterilen altı saatlik performansının metninden bir parçayı dinleyicilere sunuyor.

Öz savunma direnme

Fire, everywhere geçmişten bu yana kuir toplulukların damgalanmasına ve direnişine eğiliyor. Şiddete ilişkin güçlü sembollerle, şiddet ve güçlenme arasındaki ince çizgiyi işaret ediyor. Bedenin ve duygusal süreçlerin sınırlarını araştırarak öz savunma ve direnmenin yeni yolları için ilham veriyor.