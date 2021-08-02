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    Prens Harry'nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle'nın kitabı yok satıyor

    Haziran ayında ikinci bebeğini kucağına alan Sussex düşesi Meghan Markle'nın yazdığı ilk çocuk kitabı olan The Bench, yayınlandığından beri satış listesinden düşmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 14:48
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    Prens Harry'nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle'nın kitabı yok satıyor

    İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle'ın The Bench Türkçe adıyla "Bank" kitabı İngiltere'de satış rekorları kırıyor.

    Amazon'un kitap listesinde başı çeken eserin çok okunmasındaki etken ise soylu bir ailenin ferdinin kaleminden çıkmış olması.

    İNTİHAL İLE SUÇLANMIŞTI

    Meghan Markle, kitabını yazıp yayınlandığında eleştirmenler ve bazı okurlar tarafından kopyacılıkla ya da intihalle (aşırma) suçlanmıştı. Güzel, Meghan Markle ise bu iddiları kesin bir dille reddetmişti.

    Prens Harry nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle nın kitabı yok satıyor #1

    BABA OĞUL İLİŞKİSİ

    Kitap, bir annenin gözünden baba ve oğul ilişkisini anlatıyor. Meghan Markle'nın kısa sürede başarı yakalayan kitabının yükselişi önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor.

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