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- Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı
Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı
- Haber Merkezi
- 25.10.2022 - 12:01
Kitaplarıyla yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Esra Ezmeci yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı’nda ilişkilerinizde fark yaratmanın, sağlıklı bağ kurmanın ve ışığınızı yükseltmenin esaslarını anlatıyor.
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı ile anlamlı, huzurlu, mutlu ve uyumlu ilişkiler kurabilmenizin anahtarını sunuyor. Üstelik birbirinden önemli pratik yöntemlerle bu bilgileri hayatınıza uygulamanın yollarını da açıklıyor.
Kitaplarıyla yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Esra Ezmeci yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı’nda ilişkilerinizde fark yaratmanın, sağlıklı bağ kurmanın ve ışığınızı yükseltmenin esaslarını anlatıyor.
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Hayatı sorgulamanın yolları
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı ile anlamlı, huzurlu, mutlu ve uyumlu ilişkiler kurabilmenizin anahtarını sunuyor. Üstelik birbirinden önemli pratik yöntemlerle bu bilgileri hayatınıza uygulamanın yollarını da açıklıyor.