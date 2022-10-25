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    Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı

    Yazdığı kitaplarla pek çok okurun hayatına dokunan yazar ve psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı olan Vazgeçilmez Olmanın Sırrı adlı kitabında yepyeni bir bakış açısı sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 12:01
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    Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı

    Kitaplarıyla yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Esra Ezmeci yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı’nda ilişkilerinizde fark yaratmanın, sağlıklı bağ kurmanın ve ışığınızı yükseltmenin esaslarını anlatıyor.

    Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı ile anlamlı, huzurlu, mutlu ve uyumlu ilişkiler kurabilmenizin anahtarını sunuyor. Üstelik birbirinden önemli pratik yöntemlerle bu bilgileri hayatınıza uygulamanın yollarını da açıklıyor.

    Kitaplarıyla yüzbinlerce okurun yaşamına dokunan Esra Ezmeci yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı’nda ilişkilerinizde fark yaratmanın, sağlıklı bağ kurmanın ve ışığınızı yükseltmenin esaslarını anlatıyor.

    Psikolog Esra Ezmeci den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı #1

    Sayfa: 240

    Hayatı sorgulamanın yolları

    Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı Vazgeçilmez Olmanın Sırrı ile anlamlı, huzurlu, mutlu ve uyumlu ilişkiler kurabilmenizin anahtarını sunuyor. Üstelik birbirinden önemli pratik yöntemlerle bu bilgileri hayatınıza uygulamanın yollarını da açıklıyor.

     


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