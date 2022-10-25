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Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı

Psikolog Esra Ezmeci'den Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabı

Yazdığı kitaplarla pek çok okurun hayatına dokunan yazar ve psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı olan Vazgeçilmez Olmanın Sırrı adlı kitabında yepyeni bir bakış açısı sunuyor.