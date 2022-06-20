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    Psikolog Fazilet Seyitoğlu'dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı

    Fazilet Seyitoğlu yeni kitabı Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın ile ebeveynleri bilinçlendirmek ve onların çocuklarıyla bağlarını güçlendirmek için kullanabilecekleri güvenilir bir yöntem sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:20
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    Psikolog Fazilet Seyitoğlu'dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı

    Kitap, ebeveynlerin ekran bağımlılığı konusunda bilgilenmesini sağlıyor, çocukların maruz kalabileceği tehlikeleri gösteriyor ve ekran bağımlılığı sorunu yaşayan çocuklara yardımcı olabileceğiniz detaylara değiniyor.

    İçinde yaşadığımız bu dijital çağda çocuklarımız ekran bağımlısı olmaya mahkûm mu? Bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, çocuklara gerekli olan alışkanlıkları nasıl kazandırabiliriz?

    Çocuklarınızın sağlıklı ve huzurlu bir çocukluk dönemi geçirebilmeleri için neler yapabilirsiniz? Çocukları zararlı içeriklerden nasıl koruyabiliriz? Çocukları ekran bağımlılığından korumanın ve kurtarmanın yolları nelerdir?

    Psikolog Fazilet Seyitoğlu dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı #1

    Çocuklarda can sıkıntısı

    Günümüzde anne ve babalar, çocuklarının sıkılmalarına dayanamayıp onları can sıkıntısından acilen kurtarmak amacıyla aktivitelerden aktivitelere koşarken bazen de yorgun düşüp ellerine telefon, tablet ya da bilgisayar vererek bağımlı olmalarına vesile oluyorlar.

    Kendini tanımayan bireyler

    Böylelikle de yeni nesil yaratıcılık, hayal gücü, kendilerini motive etme, duygusal olarak tatmin olma fırsatlarını kaçırarak bağımlı, düşünmeyen, üretemeyen, pasif, kendilerini tanıyamayan bireyler olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

    Psikolog Fazilet Seyitoğlu dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı #2

    Sayfa: 232

    Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın

    Siz ebeveynleri sıkılmanın yararları ve çocuklarınızı ekran bağımlılığından korumak konusunda bilgilendiriyor.

    Bu kitapla, dijital çağda çocuklarınızın sağlıklı ve huzurlu bir çocukluk dönemi geçirebilmeleri için neler yapabileceğinizi ve onları nasıl koruyabileceğinizi görebilir, ekran bağımlılığı üzerine basit çözüm önerileri bulabilirsiniz.



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