Psikolog Hicran Tülüce, karanlık empatları tanımamız için bir rehber sunuyor Psikolog Hicran Tülüce, yeni kitabı Karanlık Empat ile yaşamımızdaki karanlık empatları tanımamız ve kendimizi onların yörüngesinden çıkarabilmemiz için uygulanabilir bir rehber sunuyor.

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Hemen hepimizin yaşamından tekrar tekrar yalan söyleyen, vicdan, empati ve merhamet gibi duyguları düşük, manipülatif olduğunu düşündüğümüz kişiler geçmiştir. Hayatımızın hangi noktasına konumlandırırsak konumlandıralım, nasıl bir ilişki biçimimiz olursa olsun bu kişiler bizleri duygusal olarak yaralar.

Üstelik bu özellikler sözünü ettiğimiz kişilerle yeni tanıştığımız aşamada ortalıkta hiç gözükmez! Onların şahane insanlar olduğuna inanır, her zaman iyi yönlerine odaklanırız.

En başta yarattıkları olumlu duygular o kadar yoğundur ki gerçek yüzleri ortaya çıktıktan sonra bile onlardan vazgeçemeyiz. İçinde iyilik olduğuna ve günün birinde iyi olanı seçeceğine kendimizi ikna ederiz. Yani bizlere her aşamada bir duygusal karmaşa yaşatırlar.

Peki, kimdir bu insanlar? Ve daha da önemlisi bizler bu insanları nasıl tanıyabilir ve kendimizi onlardan nasıl koruyabiliriz?

Yıllarca bir arada vakit geçirsek de günün birinde kendisini hiç tanımadığımızı düşündüğümüz; bir yandan anlayışlı, çekici ve arkadaş canlısıyken, diğer taraftan çıkarcı, manipülatif ve bencil özellikler gösteren bu insanlara ait kişiliğin artık bir adı var:

Karanlık Empat...

Karanlık empat tehlikeli dansını iyilikseverliğin ve nazik bir gülümsemenin arkasında yapar. İyi niyetli bir bakış açısının bedeli bazen ağırdır, manipülasyon, aldatılma ve istismarla karşılaşabilirsiniz. Bu karanlık yolculuğun rehberleri yakın arkadaşlarınız, patronunuz hatta ailenizden birisi olabilir.

Sayfa: 120

Tehlikeli bir oyun

Son yıllarda yapılan çalışmalar yeni türden bir insan psikolojisini ortaya koyuyor: Karanlık empat. Narsisizm, Makyavelizm ve psikopatinin kesişiminde yer alan bu tehlikeli modele sahip insanlar etkileyici bir tavrın ve nazik bir gülümsemenin arkasına saklanırlar. Ancak bu aydınlık vitrinin arkasında tehlikeli bir oyun oynarlar.

Hayatın merkezine başkasını yerleştirmek

Sıklıkla kendinizi tükenmiş, mutsuz ve değersiz hissediyorsanız, maddi, ruhsal ve cinsel olarak suiistimal ediliyorsanız, şiddete uğruyorsanız, kendinizden şüphe ediyorsanız, pişman olduğunuz şeyler yapmaya başladıysanız, hayatınızın merkezine bir başkası yerleştiyse ve kontrolü ele almakta zorlanıyorsanız karanlık empatla baş başa kalmış olabilirsiniz.

Yazar ve psikolog Hicran Tülüce

Haz odaklı planlar

Bu kitap kâbusa dönmüş ilişkilerinizde kontrolü nasıl yeniden ele alacağınızı ve özgürleşeceğinizi anlatırken, karanlık empatın tehlikeli dansına ışık tutarak onun haz odaklı planlarını fark etmenizi kolaylaştırıyor.

Kendi Kendine Terapisi Serisi, giderek sıkıştığımız dünyada ruh halimizi anlamak, sorunlarımıza çözüm üretmek ve iyilik halini çevremize yaymak için başvurabileceğimiz kitaplardan oluşuyor.

Neredeyse bir ihtiyaç haline gelen ancak pek çok açıdan terapiye erişmekte güçlük çekenler için çağdaş yaklaşımlar ve çalışma pratikleriyle zenginleştirilmiş kitapların her biri alanında uzman psikolog ve psikiyatristlerce kaleme alındı.

Narsisizm, kıskançlık, sosyal fobi, yeme bozuklukları, depresyon, psikopati gibi yeni dünyanın sorunlarının ele alındığı seri daha dolu dolu bir yaşama kavuşmak isteyen herkes için.

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