Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Türkan Bayraktar Uzun'dan zihnin derinliklerine yolculuk kitabı Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Türkân Bayraktar Uzun, zihninin derinliklerine kapılar aralayıp, kendini keşfetme yolculuğuna ışık tutacak. Hayatın verdiği ipuçlarını çözmeye, ruhunun derinliklerine inmeye, kendinle yüzleşmeye, yaralarını farkındalıkla ve merhametle sarmaya hazırsan sayfaları aralayabilirsin...

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Yaşamımıza giren, tanıdığımız bazı insanlarla çok yakınlaşmamışken bile biliriz bazen, bizi bir yapan şeyler vardır. Bambaşka hayatların içinden gelmiş, bambaşka yollardan geçmiş olsak da yaşadıklarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, hissettiklerimiz denk olur bu kişilerle. Yani aynı frekansta olduğumuzu hissettiğimizde yalnızlık duygusu yerini güvene, anlayışa, sevgiye, huzura bırakır.

Sebebi Sende Gizli’de işte tam da böyle bir hikâye okuyacağız birlikte ve bittiğinde ise her birimiz kendi hikâyemizi yazmak için daha güçlü hissedeceğiz.

Bu hikayeye, Ece ve Can’ın pencerelerinden ayrı ayrı bakarken yaşadığımız coğrafyada var olma çabasının hem kadını hem erkeği nasıl zorlu sınavlara sürüklediğine tanık olacağız.

Kahramanlarımız hepimizin aşina olduğu sıkıntılarla baş etme yolları ararken hayatlarının dönüm noktalarında aldıkları kararların onları nerelere sürüklediğini göreceğiz. Böylece her birimizin yaşama ihtimali olan iniş çıkışlarda karşılaşabileceğimiz olası sonuçlarla yüzleşeceğiz.

Sayfa: 392

Rehberlik eden kitap

Tüm bunları yaparken, tam da kritik eşiklerde bir es verip, bizlere hitap eden Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Türkân Bayraktar Uzun’un sesiyle hikâyenin akışında işlenen konulara dair psikolojik altyapıları görecek ve kendi yolculuğumuzda başvuracağımız bir kılavuza sahip olacağız.

Gerçek bir hayat hikayesi

Bu kitap kısırdöngülerin sarmalına kapıldığın, kendini çaresiz hissettiğin noktalarda elinden tutmak ve hayatın verdiği ipuçlarını nasıl okuyabileceğini gözler önüne sermek için yazıldı.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek kaleme alınan "Sebebi Sende Gizli" yaşamın farklı zamanlarında, benzer darbelerle yaralanan bir kadınla bir erkeğin kendilerini iyileştirme yollarını bulmalarının, aslında kendilerini keşfetmelerinin hikâyesini anlatırken bölüm sonlarında yazar, zihnindeki spot ışıklarını yakmak için seninle bazı bilgiler paylaşacak, sana yol arkadaşı olacak.