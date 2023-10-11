Psikoterapistler serisinin yeni kitabı olan Fritz Perls ile insan ruhunu anlama yolculuğu İnsan ruhunu anlama yolculuğuna katkıda bulunmuş dünyaca ünlü psikologlar ve psikiyatrların ilginç yaşam öyküleri ve terapi yaklaşımlarını anlatan Psikoterapistler Serisi’nin yeni kitabı Fritz Perls, yepyeni kapılar aralıyor.

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Yaşadığı dönemin en önemli kuramcılarından ve Geştalt Terapi ekolünün kurucularından biri olan Fritz Perls, psikanalitik kuramın baskın olduğu dönemde Geştalt Terapi yaklaşımını ortaya koyarak terapi ekolleri açısından yeni bir dönem başlatmış, hem kendi dönemini hem de gelecekteki terapi yaklaşımlarının seyrini değiştirmiştir.

Bu kitap, ortaya koyduğu Geştalt Terapi yaklaşımıyla psikoloji tarihine yeni bir bakış açısı kazandıran Alman doktor, psikiyatr ve psikanalist Friedrich Salomon Perls, bilinen adıyla Fritz Perls’in yaşamına ve dünyasına yakından bakmak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak.

Geştalt Terapi ekolünün kurucularından Perls, insan insana ilişkiye vurgu yaparak, nedenleri takıntı haline getirmek yerine, şimdi ve burada ne olduğuna, bunun da nasıl olduğuna odaklanan bir terapi yaklaşımını vurguladı.

Kişinin var olması

Çünkü kişi, ancak gerçek bir dinleyicinin temasıyla, eşliğiyle dönüşür ve büyür. Geştalt Terapi ekolü, dünya çapında en çok kullanılan terapi ekolleri arasındadır, varoluşsal bir yaklaşımdır ve sadece karakter özellikleri ya da semptomlarla ilgilenmez, kişinin tüm varoluşuyla ilgilenir.



Sayfa: 136

Yaratıcılık ve tarafsızlık

Bu kitap, Geştalt Terapi’nin sihirli yanlarını keşfetmemizi sağlayan Perls’ün hayatını ve Geştalt Terapi kavramlarını aktarıyor.

Farkındalık, bütüncüllük ilkesi, sağlıklı kişinin özellikleri, ihtiyaçlar, tamamlanmamış işler, direnç, kördüğüm kavramları ile terapistin durması gereken yaratıcı tarafsızlığı ele alıyor.

Nedir...

Geştalt Terapi’nin diğer terapilerden farkı, analiz etmeye değil, bütünleştirmeye odaklanmasıdır...

Geştalt Terapi, varoluşsal bir yaklaşımdır ve sadece karakter özellikleri ya da semptomlarla ilgilenmez, kişinin tüm varoluşuyla ilgilenir.

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