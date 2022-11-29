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    Puşkin'in büyük hayal gücünün ürünü olan romanı: Yüzbaşının Kızı

    Yüzbaşının Kızı, modern Rus edebiyatının kurucu figürlerinden Puşkin’in belgesel gerçekçilik konusundaki mahareti ile kişisel öykülere açılan hayal gücü romanı...
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:14
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    Puşkin'in büyük hayal gücünün ürünü olan romanı: Yüzbaşının Kızı

    Yüzbaşının Kızı, modern Rus edebiyatının kurucu figürlerinden Puşkin’in belgesel gerçekçilik konusundaki mahareti ile kişisel öykülere açılan hayal gücü zenginliğini benzersiz bir şekilde birleştiren, eşine az rastlanır bir tarihsel roman. Pyotr Grinyov, 17 yaşına geldiğinde, emekli bir asker olan babasının ısrarıyla askerliğini yapmak için Orenburg’a gönderilir.

    Burada Yüzbaşı Mironov’un kızı Maşa’ya âşık olur. Maşa ile Pyotr arasındaki aşk başladıktan kısa süre sonra Pugaçov ayaklanması patlak verir.

    Rusya’nın uzun modernleşme serüveninde Çar Petro tarafından tasfiye edilene kadar kritik roller oynayan Kazakların da desteğiyle ayaklanma büyür.

    Puşkin in büyük hayal gücünün ürünü olan romanı: Yüzbaşının Kızı #1

    Sayfa: 198

    Bir ilişkinin arka planı

    Maşa ile Pyotr arasındaki ilişkinin arka planına, kişisel anlatıları şekillendiren Pugaçov Ayaklanması oturur. Yüzbaşının Kızı, geleneğin erken döneminde Puşkin’in tarihsel romana kattığı simetri, denge ve ikna edicilik ilkelerinin hayatiyetini gösteren, çarpıcı bir anlatı.

    Puşkin in büyük hayal gücünün ürünü olan romanı: Yüzbaşının Kızı #2

    "Gerçek bir şair"

    "Yüzbaşının Kızı, Puşkin’in Rus nesrini yarattığı öykülerden biridir. Bu nesnel, berrak, yapmacıksız ve vurucu anlatı ancak Puşkin gibi gerçek bir şairin elinden çıkabilirdi."

    ROBERT CONQUEST

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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