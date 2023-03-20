Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Yeni haftada yeni kitaplar... Raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlarımız için hazırladığımız listeye buyurun. İyi okumalar dileriz...

Yeni kitap yeni heyecanlar demek. Bunu ancak ve ancak kitapseverler bilir. Bunun için her hafta yenilerden sizler için okuma listeleri hazırlıyoruz. Bu haftaki okuma listemize bakmadan kitap almayın diyoruz.

Bol kitaplı günler diliyoruz...

Sular Üstünde Gökler Altında

Sular Üstünde Gökler Altında, okurunu bir zaman makinesi gibi alıp 15. yüzyılın son demlerine götürüyor. Bu sürükleyici macerada rengârenk kahramanlarla birlikte İstanbul’dan Kırım’a, İspanya’ya, oradan Güney Amerika’ya ve Kazablanka’ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkarken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içinde bulacaksınız.

Sayfa: 378

Duygusal Zekalı Çocuk

Sizin bakış açınızın değişmesi ise bir ebeveyn olarak daha sabırlı olmanıza, daha az tepkisel yanıt vermenize ve en önemlisi de aile olarak birlikte daha neşeli vakit geçirmenize olanak tanıyacak.

Sayfa: 240

Ariadne

Ariadne, Yunan mitlerinin unutulmuş kadınlarına ses veriyor ve öfkeli, huysuz tanrılar karşısında onların gücüne sesleniyor. Güzel yazılmış, sürükleyici ve olağanüstü bir ilk roman.

Sayfa: 368

Biyografik Leonardo

Leonardo da Vinci; yaygın olarak bilindiği üzere Rönesans akımının önde gelen isimlerinden biri olan, dünyanın en ünlü resimlerinden Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği’nin sahibi İtalyan dâhidir. Ancak bu kitapla bildiklerinizin ötesine geçecek, yaptığı anatomi çalışmalarında ulaştığı sonuçlar, defterinde yer alan bir bitki sosu tarifi, çizdiği kanal rotası, tasarladığı aletler, kayıp eserleri gibi birçok detaylı konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Sayfa: 96

Derviş Lokması

Derviş lokmasını ve Osmanlı tekke mutfağını, İslâmî gastronomiye kapsamlı bir yaklaşım ve birleştirme şevkiyle -belki de iştahı demek daha uygundur- ele alma ve sofralarımızı unutulmakta olan bu lezzet dünyasıyla buluşturma arzusundaki bu kitap, sofralarımıza lezzet ve ruhumuza bir tasavvuf neşvesi olacaktır.

Sayfa: 336

Bizim Kurdun Hikayesi

Sorumluluk sahibi olmak sadece verilen görevleri yerine getirmek midir? Yoksa yapabileceğimiz ama yapmadıklarımızdan da sorumlu muyuz?

Kitabı okuduğunuzda bu soruların cevabını kendiniz vermiş olacaksınız.

Sayfa: 80

İnsanlar Geçti Aynalardan

Araf'tayım. Üzerimde taşıdığım tüm elbiseler, saatler ve yüzüğüm yok. Üstümde gökyüzü, altımda yeryüzü yok.

Sağım solum, önüm ve arkam yok. Seyretme makamındayım. En masum hâlimle işte buradayım. Bulutların gövdelerinden yer altı suları içmeye talibim ben. Gün ışığıyla aram iyi değil çünkü bu aralar. Yeni bir hayata bürünebilirim belki böylece. Asırlık ağaçlar kadar ömrüm olur belki. En saf hâlime kavuşabilirim yeniden. Toprağa sızıp önce ağaç köklerine, oradan da en derindeki sulara erişebilir; otların, çiçeklerin ve ölülerin çürümüş bedenlerine karışarak hayata yeniden boy verebilirim belki.

Sayfa: 80

Dante Alighieri - Her Karanlık Şafağın Tohumlarını İçinde Taşır

Dante Alighieri, dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri olan İLAHİ KOMEDYA’yı kaleme alarak adı Batı edebiyatının üç büyük ustasından biri olarak tarihe kazınan usta bir yazar, ölümsüz bir şair değildir sadece. O bir edebiyat kuramcısı, ahlak felsefecisi ve siyaset düşünürüdür aynı zamanda.

Sayfa: 128

Başarı Kitabı

Hayatınızın çok daha iyi olmasını istiyorsanız Başarı Kitabı’nı alın ve bir çırpıda okuyun! Açık içgörülerle dolu olan bu kitap, ince bir zekânın ürünüdür ve adeta bir yaşam kılavuzudur. Kitaptaki yöntemleri uygulayarak hayatınızı değiştirebilirsiniz.

Sayfa: 144

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası: Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Osmanlı’nın son dönemini ve Cumhuriyet’in ilk yarısını merkeze Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü alarak konulara göre özel seçilmiş görseller eşliğinde sunuyor.

Sayfa: 416

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com