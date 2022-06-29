Ramazan Saygın Şimşek'in ilişkiler kitabı: Kadın Hisseder Erkek Fark Etmez

Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek’in kaleme aldığı Nemesis Kitap etiketiyle yayınlanan Kadın Hisseder Erkek Fark Etmez, ilişkiler ve aşka dair bir çalışma...

Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek’in klinik ve danışan tecrübelerinden faydalanarak kaleme aldığı Kadın Hisseder, Erkek Fark Etmez, ilişki sorunlarındaki büyük resmi görmek adına “kadın ve erkek yaradılışındaki” farklılıkları aktarırken; kadın erkek ilişkilerini yalın ve anlaşılır bir dille irdeliyor.

Eser, eğlenceli ve sıcak yaklaşımıyla keyifli bir okumayı hedefliyor. Kadınlarla ilişkilerinde ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilmeyen erkekler ve erkeklerin sadece kendi yorumladıkları kadar olduklarını düşünen kadınları masaya yatıran kitap okura, içeriğinde yer alan testler ve vaka örnekleriyle de kolay bir anlatım sunuyor.

"İyi giden şeyleri kurcalamayın"

Sorunlar kadar sorunsuz giden ilişkilerin de didiklenmemesi gerektiğini söyleyen Ramazan Saygın Şimşek, bunu çarpıcı bir örnekle açıklamayı da ihmal etmiyor: “Kırkayağa sormuşlar; Nasıl yürüyorsun? diye. Kırkayak düşünmüş,düşünmüş, bir daha da yürüyememiş. Demem o ki iyi giden şeyleri kurcalamayın."





Günümüzde ilişkiyi yürütebilmek

Günümüzde bir ilişkiyi yürütebilmek için kadının da erkeğin de duyguları anlama, duygu ve davranışları yönetebilme, empati, kadın ve erkek psikolojisi, etkili iletişim, çocuk gelişimi, cinsellik konularında daha fazla donamıma, beceriye, bilgiye ihtiyacı olduğundan bahseden Şimşek, iki göz oda, bir de çocuk döneminin artık sona erdiğini ve özellikle evliliğin bu özellikleri taşıyan iyi bir donanım gerektirdiğini belirtiyor.

