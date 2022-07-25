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    Rasim Özdenören'in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam'dan geriye kimse kalmadı

    Rasim Özdenören'in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam'dan geriye kimse kalmadı

    Şair ve yazar Rasim Özdenören de vefat etti.. O güzel insanlar bir bir gidiyor. Edebiyatımızda Yedi Güzel Adam olarak bilinen şairlerden artık geriye kimse kalmadı. Hepsinin ruhu şad olsun...
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:47
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    Türk edebiyatında yazdıklarıyla, sözleriyle, şiirleriyle adlarında sıkça söz ettiren, okurların gönlünde taht kuran, bir dönem dizisi çekilen ve kitleleri ekran başına toplayan Yedi Güzel Adam diye bilinen şairlerden, yazarlardan sadece Rasim Özdenören kalmıştı.

    Maalesef onu kaybettik.

    Rasim Özdenören'in vefat etmesiyle birlikte, Türk edebiyatında Yedi Güzel Adam diye bilinen şairlerden geriye ne yazık ki kimse kalmadı. Hepsi de güzel adamlardı...

    Ruhları şad olsun...

    Usta şair Necip Fazıl Kısakürek'in aynı zamanda öğrencileri olan yedi şairin hayatlarına dair kısa kesitleri sunuyoruz.

    Geriye dillere pelesenk olan şiirleri ve sözleri kaldı. Yedi Güzel Adam'ın Kahramanmaraş'ta kesişen yolları, onların düşünce ve edebiyat hayatını da şekillendirmiştir.

    İşte o yedi şair..

    Erdem Beyazıt

    Adil Erdem Bayazıt, 1939 yılında Kahramanmaraş’da gözlerini hayata açtı. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde, 69 yaşında vefat etti. Beyazıt, Risaleler, Sebep Ey adlı şiirleri kaleme aldı.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #1

    Erdem Beyazıt

    Rasim Özdenören

    Rasim Özdenören, 1940 yılında Kahramanmaraş’ta hayata merhaba dedi. Kendisi gibi şair olan Alâeddin Özdenören’in kardeşidir.

    Pek çok deneme, şiir, yazı kaleme alan Özdenren'in Işıklar ve Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti kitabı en bilinenidir.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #2

    Rasim Özdenören

    Nuri Pakdil

    1934 yılında dünyaya gelen Nuri Pakdil, İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde verdi. Pakdil, 18 Ekim 2019'da hayatını kaybetti. Şairin, özellikle Filistin meselesindeki rolü ve mücadelesi onu farklı bir yere koymaktadır.

    Batı Notları, Harikalar Tablosu, Ay Operası, Umut gibi bilinen eserlere imza attı.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #3

    Nuri Pakdil

    Mehmet Akif İnan

    12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğan Akif'in 7 Güzel Adam macerası da diğer şairler gibi oldu. M. Akif İnan, 6 Ocak 2000’de aramızdan ayrıldı. Hicret ve Tenha Sözler adlı iki şiir kitabı bulunmaktadır.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #4

    Mehmet Akif İnan

    Alâeddin Özdenören

    Alâeddin Özdenören, 20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş’ta hayata gözlerini açtı. Özdenören, 2003're Balıkesir'de hayatını kaybetti.

    Özdenören, Kalanlar, Cahit Deyince, Hüzün Uçurumları, Güneş Donanması gibi şiirler Türk edebiyatına kazandırdı.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #5

    Alâeddin Özdenören

    Cahit Zarifoğlu

    Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında Ankara’da doğdu. Edebiyat hayatına lisedeyken yazdığı şiir ve kompozisyon yazarak başladı.

    Diğer arkadaşlarıyla beraber Zarifoğlu nice gençler yetiştirmiş, yeni yeni ufuklar açtı. 7 Haziran 1987 yılında vefat eden Zarifoğlu’nun şiirleri çok seviliyor.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #6

    Cahit Zarifoğlu

    Sezai Karakoç

    Bir diğer şair ise edebiyatımızda derin izler bırakan Sezai Karakoç'tur. Karakoç da Yedi Güzel Adam efsanesi içinde yer almaktadır.

    Sezai Karakoç denilince aklımıza Mona Roza şiiri gelmektedir.

    Rasim Özdenören in vefat etmesiyle Yedi Güzel Adam dan geriye kimse kalmadı #7

    Sezai Karakoç

     



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