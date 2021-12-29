Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci'nin "Zemzeme" ve "Demdeme" tartışması

Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci'nin "Zemzeme" ve "Demdeme" tartışması

Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında yaşanan "Zemzeme" ile "Demdeme" tartışması, Tanzimat Edebiyatı döneminde meydana gelen önemli edebi münakaşalardan biridir.

Türk edebiyatı belli döenmlerde önemli kalem savaşlarına meydan oldu. Tanzimat'la başlayan edebiyat serüveniyle beraber yazarların kavgalarını da beraberinde getirdi.

Hem Divan edebiyatında hem de Tanzimat edebiyatıyla ortaya çıkan edebi kavgalar, Cumhuriyet eksenli edebiyat devriyle devam etti.

Bu tartışmalardan biri de hiç kuşkusuz iki usta kalem arasında cereyan etti. Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında patlak veren "Zemzeme" ve Demdeme" kavgası, günümüze kadar süregelmiştir.

"ZEMZEME, DEMDEME"

Zemzeme sözlük anlamı olarak, şırıltı; mecazî anlamda ise nağmeli ve uyumlu söz anlamına gelmektedir. Demdeme sözlük anlamı ise;hHoşa gitmeyen sözler; hiddetli gürültülü ses manasına gelmektedir.

ESKİ YENİ TARTIŞMASI

Zemzeme, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmış 3 ciltlik şiir serisidir. Recaizade Mahmut Ekrem, Zemzeme eserini yazdıktan sonra eski-yeni çatışmasında yenilikçi tarafı seçmiştir.

Zemzeme kitabının önsözü Servet-i Fünun akımının öncüsü olarak da görülür. Eski şiir anlayışının (Divan şiiri) takipçisi olarak bilinen Muallim Naci, Zemzeme'ye karşılık olarak Demdeme adlı eserini yazar.

Zemzeme-Demdeme çatışması ve etrafında gelişenler edebiyat çevrelerini uzun süre meşgul etmiştir.