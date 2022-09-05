Recaizade Mahmut Ekrem'in Batı eleştirisi romanı: Araba Sevdası

Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanı, Batılı anlamda yazılan ilk roman olma özelliği taşıyor.

Tanzimat dönemi edebiyatının önemli aydınlarından olan Racaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası romanı, yazarın Batılı anlamda verdiği ilk eser olma özellğiyle öne çıkıyor. Roman, Batı'yı merkezine alan ve Batı'ya özentinin bir panoramasıdır.

Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, kendi çağına tanıklık eden bir yazarın, roman aracılığıyla toplumsal bir eleştiriyi dile getirdiği en özgün örneklerden birisidir.



İlk taslağının 1889’da yazıldığı tahmin edilen, 1896’da Servet-i Fünun’da tefrika edilen ve ardından 1898’de kitaplaştırılan Araba Sevdası, Tanzimat sonrası dönemde öne çıkan en önemli Türkçe romandır.

Sultan Abdülaziz döneminde geçen romanda, İstanbul’un mirasyedi çevrelerinde görülen alafranga züppe tipi abartılarak bir aşk hikâyesinin içine yerleştirilir.

Eleştirel roman

Bu eleştirel basımda, Araba Sevdası’nın orijinalinde yer alan resimlerin yanı sıra tefrika ile kitap arasındaki farklara, romanın kaynaklarını ve göndermelerini belirginleştiren metinlere, haritalara ve resimlere de yer verilmiştir.





Namık Kemal ile tanışıklığı

Recaizade Mahmud Ekrem, 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimlerindendi. 31 Ocak 1914’te hayata veda ettiğinde büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti. Okullar tatil edildi. Onun hayatında dönüm noktası, Namık Kemal ile tanışmasıydı.

Tanışır tanışmaz Encümen-i Şuara’ya katıldı. Namık Kemal ile tanışmak, edebiyat dünyası ile tanışmak anlamını taşıyordu. Recaizade’nin ilk yazıları, Namık Kemal’in yönetiminde bulunan “Tasvir-i Efkar” gazetesinde yayınlandı.

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İlk şiir kitabı

Kemal, 1867’de Fransa’ya gittiğinde de gazetenin yönetimine geçti. Batı Edebiyatı’ndan çeviriler de yapan Ekrem, 1870’te “Afife Anjelik” adını verdiği ilk oyununu, 1871’de de “Nağme-i Seher” adını verdiği ilk şiir kitabını yayınladı…