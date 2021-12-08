Reşat Nuri Güntekin'in ölüm yıl dönümünde Çalıkuşu romanı

Reşat Nuri Güntekin'in 65'inci ölüm yıl dönümünde, en önemli romanı Çalıkuşu romanını hatırlatmak istedik. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Bugün Reşat Nuri Güntekin'in 65'inci ölüm yıl dönümü. Yaşadığı sürede pek çok roman kaleme alan Reşat Nuri'nin kuşkusuz en önemli eseri Çalıkuşu'dur. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dün gece çok güzel bir roman okudum." dediği Çalıkuşu, Anadolu'da öğretmenlik yapan Feride'nin dokunaklı hikayesini ele alıyor.

Bu vesileyle bu güzel romanı hatırlatmak istedik. ..

Yayın hayatımıza birbirinden güzel eserler kazandıran Güntekin’in Çalıkuşu romanı, en çok okunan ve bilinen kitabıdır. Cumhuriyet döneminde yazılan Çalıkuşu, Feride ve Kamuran’nın aşk dolu öyküsünü konu edinir. Türk edebiyatının yılmaz kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin, yazdığı aşk romanlarıyla öne çıkmaktadır.

Kitaplarında Kurtuluş Savaşı'nın izleri de belirgindir.

Kitaplarından bazıları;

-Dudaktan Kalbe

-Gizli El

-Harabelerin Çiçeği

-Leyla ile Mecnun

-Sönmüş Yıldızlar

-Akşam Güneşi

-Ateş Gecesi

Birbirinden güzel eserleri okuyuculara kazandıran Reşat Nuri Güntekin, kaleminin hakkını her zaman verdiğini yazdığı kitaplarla ispatlamıştır.

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TEFRİKA OLARAK YAYINLANDI

1922 yılında ilk defa Vakit Gazetesinde tefrika halinde yayınlanan roman, büyük bir beğeniyle okunur. Dönemin yazarları, aydınları tarafından da olumlu eleştiriler alan Çalıkuşu romanı böylece büyük bir üne kavuşur.

Feride - Kamran Gülbeşeker sahnesi İZLE

DİZİYE UYARLANDI

Yazarıyla özdeşleşen kitap, Anadolu’nun idealist ve aydın olan Feride’nin öyküsü yalın ve akıcı bir üslupla okuyucunun beğenisi fazlasıyla kazanmıştır. Diziye de uyarlanan roman büyük izleyici kitlesine ulaştı.

Kitap, aynı zamanda 1966 yılında yönetmen Osman F. Sedan tarafından beyaz perdeye taşındı.

Kitabın ana karakterlerinden Feride, güzel ve herkes tarafından beğenilen Anadolu’nun aydın kadın örneğini temsil eden oldukça hareketli bir kadındır.

ÇALIKUŞU...

Çalıkuşu isminin nereden geldiğini çoğu okuyucu merak etmiştir. Okuduğu Fransız Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olan Feride, sürekli hareketli ve yerinde duramayan biridir.

Her teneffüste ağaçlara çıkar, oradan oraya koşturan Feride’yi öğretmeni görür. Öğrencisinin bu hareketli haline şaşıran öğretmen, Feride’ye, "Senin adın bundan sonra Çalıkuşu olsun." der.

Çalıkuşu romanı ismi böyle doğar.

KAMURAN VE FERİDE

Teyze çocukları olan Kamuran ve Feride, birbirlerine karşı duydukları hislerini daha fazla saklayamaz ve aralarında büyük bir sevgi başlar. Aile içerisinde bu ilişkiye ilk başta sıcak bakmayanlar olsa da zamanla herkes tarafından kabul görür.

Birbirlerini çok seven Kamran ve Feride kısa bir süre sonra nişanlanır. Böylece önemli bir adım atmış olurlar hayatlarında. Kamuran, Fransa’da bulunan amcasının isteği üzerine orada memur olarak gitmeye karar verir. Bunu Feride’yle uzun uzun istişare eden Kamuran, sonunda Fransa’ya gider ve burada dört sene kalarak Feride’den uzak kalır.

Bu süre içerisinde sürekli mektuplaşan genç nişanlılar, gelecek mutlu günlerin hayallerini özenle yazdıkları satırlarla birbirlerini mutlu etmeye çalışır.

Feride’nin kaldığı köşke bir mektup gelir. Esrarengiz bir kadının getirdiği bu mektup her şeyi değiştirecek ve Feride’nin hayatında yeni değişimlere yol açacaktır.

GENÇ CUMHURİYETİN FOTOĞRAFI

Eğitimini başarıyla bitiren Feride, Anadolu’nun çeşitli kasabalarında öğretmenlik yapmaya başlar. Burada karşılaştığı birbirinden farklı ve bir o kadar da ilginç insan portreleri aynı zamanda yeni kurulan genç cumhuriyetin fotoğrafıdır.

Oldukça zor şartlarda çok sevdiği mesleğini sürdürmeye devam eden Feride burada özel ilgi gösterdiği bir kız öğrencisini evlatlık edinir. Feride’nin hayatında artık manevi kızı Munise vardır.

AYDIN VE TAŞRA İNSANLARI

Roman, gelişen beklenmedik gelişmeler karşısında son sayfaya kadar okuyanlarda büyük bir merak duygusu uyandırır.

Güntekin, aydın ve taşra insanını çok ince ve güzel tasvirlerle anlatır. Dönemin kültür, sosyal ve siyasal atmosferi içinde geçen Çalıkuşu romanını kitapseverlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.

Her sayfası keyifle okunan kitap, günlük konuşma diliyle yazıldığı için okuyucuyu sıkmayan ve akıcı bir üsluba sahiptir. Bu da kitabın rahat bir şekilde okunmasını sağlıyor.

Feride ve Kamuran’ın hikâyesini okuyun.

Çünkü bazen yarım kalan hikâyeleri okuyucular tamamlar.