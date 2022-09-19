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    Ressam Ali Atmaca'dan yaratıcılığın ne demek olduğuna dair bir roman

    Yaptığı resimlerle sanat hayatımızın usta isimlerinden olan Ali Atmaca, bu sefer fırça yerine kalemini kullandı ve ortaya okunası bir roman çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:26
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    Ressam Ali Atmaca'dan yaratıcılığın ne demek olduğuna dair bir roman

    Eserleri İzmir Devlet Resim HeySanatlar Müzesi; İtalya, Bologne Çağdaş Sanatlar Müzesi başta olmak üzere birçok dünya müzesinde sergilenen, Türkiye dışında Fransa, Amerika, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülkede özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ressam Ali Atmaca, sevenlerinin karşısına bu kez romanıyla çıkıyor.

    Bir sanatçının anatomisi

    Bu kitapta yalnızca hayatından kesitleri büyük bir içtenlikle ve açık yüreklilikle anlatan bir sanatçının yaratım süreçlerinden izlere rastlamayacaksınız, aynı zamanda yaratıcılığın ne demek olduğu üzerine tekrar tekrar düşünecek ve bir sanatçının anatomisine yakından bakacaksınız.

    Ressam Ali Atmaca dan yaratıcılığın ne demek olduğuna dair bir roman #1

    Sayfa: 224

    Kitaptan...

    “Deniz kıyısındayım. Bir sarsıntı oluyor ve kumlar ayaklarımın altından çekiliyor. Sular gelgite uğramış gibi uzaklaşıyor. Bir martının çığlıkları beynimdeki kılcal damarları patlatırcasına yerinden oynatıyor. Denizde balık, Kocadağ’da mantar kalmıyor. Sonra sular köpürerek kıyıya doğru geliyor. Martılar ansızın yok oluyor. Çığlıkları kesiliyor. Sonra kendimi terk edilmiş hissediyorum...”


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