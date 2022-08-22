Robert A. Glover'ın çığır açan kitabı: Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı

Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabı, artık Türkçede. Kitap yayınlandığında büyük yankı uyandırmıştı.

Efendi Adam Sendromu’na dair çalışmalarıyla birçok insanın hayatını değiştiren Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabında efendi adamların pek de efendice olmayan özelliklerine parmak basıp bu sendromu yaşayanların eline bir ayna tutuşturuyor ve onları kendileriyle yüzleştiriyor.

Glover’ın dünya çapında farkındalık yaratan ve ülkemizde de merakla beklenen kitabı Türkçe’de ilk kez okurlara buluşuyor.

Deneyimli psikoterapist Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabında, psikolojide önemli bir yeri olan ancak üzerinde yeterince durulmayan,başkalarını memnun etmek için çok uğraşırken kendi ihtiyaçlarını ihmal ederek mutsuzluğa ve kırgınlığa neden olan Efendi Adam Sendromu’nu kapsamlı şekilde ele alıyor.

"Efendi adam"

Glover, "Ne yaparsam yapayım, mutlu edemiyorum, mutlu olamıyorum. Kadınları anlamak zor Kadınlar neden efendi adamları sevmiyor?” gibi cümleleri dilinden düşürmeyen; günün sonunda kendini hüsrana uğramış kara kara düşünürken bulan; benzer senaryoları yaşayıp mutsuz olan; sürekli mağdur hisseden ama yine deher şeyi dört dörtlük yaptığına kesinlikle emin olan erkekleri, aynayı artık kendilerine çevirmeye çağırıyor.

Efendice olmayan sendrom

Uzman psikoterapist, efendi adamların pek de efendice olmayan özelliklerine parmak basarak bu sendromu yaşayanları kendileriyle yüzleştiriyor.

Erkelerin duygusal sağlığı

Erkeklerin duygusal sağlığı ve gelişimi üzerine yazılmış devrim niteliğindeki Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı, içindeki veya çevresindeki efendi adamı keşfedip başarı, mutluluk ve sevgi dolu bir hayatın kapılarını aralamak isteyenler için eşsiz bir rehber.