Petrol
95.45
-1.31%
Euro
18.1377
-0.10%
Dolar
18.1206
0.19%
Altın
1.012
-0.33%
Borsa
3035
0.47%
Bitcoin
388.644
-0.82%
BTXN Coin
5.53
-2.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Robert A. Glover'ın çığır açan kitabı: Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı

    Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabı, artık Türkçede. Kitap yayınlandığında büyük yankı uyandırmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Robert A. Glover'ın çığır açan kitabı: Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı

    Efendi Adam Sendromu’na dair çalışmalarıyla birçok insanın hayatını değiştiren Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabında efendi adamların pek de efendice olmayan özelliklerine parmak basıp bu sendromu yaşayanların eline bir ayna tutuşturuyor ve onları kendileriyle yüzleştiriyor.

    Glover’ın dünya çapında farkındalık yaratan ve ülkemizde de merakla beklenen kitabı Türkçe’de ilk kez okurlara buluşuyor.

    Deneyimli psikoterapist Dr. Robert A. Glover, Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı adlı kitabında, psikolojide önemli bir yeri olan ancak üzerinde yeterince durulmayan,başkalarını memnun etmek için çok uğraşırken kendi ihtiyaçlarını ihmal ederek mutsuzluğa ve kırgınlığa neden olan Efendi Adam Sendromu’nu kapsamlı şekilde ele alıyor.

    Robert A. Glover ın çığır açan kitabı: Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı #1

    "Efendi adam"

    Glover, "Ne yaparsam yapayım, mutlu edemiyorum, mutlu olamıyorum. Kadınları anlamak zor Kadınlar neden efendi adamları sevmiyor?” gibi cümleleri dilinden düşürmeyen; günün sonunda kendini hüsrana uğramış kara kara düşünürken bulan; benzer senaryoları yaşayıp mutsuz olan; sürekli mağdur hisseden ama yine deher şeyi dört dörtlük yaptığına kesinlikle emin olan erkekleri, aynayı artık kendilerine çevirmeye çağırıyor.

    Efendice olmayan sendrom

    Uzman psikoterapist, efendi adamların pek de efendice olmayan özelliklerine parmak basarak bu sendromu yaşayanları kendileriyle yüzleştiriyor.

    Robert A. Glover ın çığır açan kitabı: Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı #2

    Erkelerin duygusal sağlığı

    Erkeklerin duygusal sağlığı ve gelişimi üzerine yazılmış devrim niteliğindeki Efendi Adamın Toksik Kırılganlığı, içindeki veya çevresindeki efendi adamı keşfedip başarı, mutluluk ve sevgi dolu bir hayatın kapılarını aralamak isteyenler için eşsiz bir rehber.


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül
    Gündem

    Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

    Gaziantep'teki kazaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı
    Gündem

    Gaziantep'teki kazaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    Görüş Bildir