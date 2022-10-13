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    Robert Greene'den esrarlı bir kılavuz: Her Güne Bir Yasa

    Çoksatanlar listesinde yıllarca bir numarada yer alan İktidar kitabının yazarı Robert Greene’den Her Güne Bir Yasa, yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:38
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    Robert Greene'den esrarlı bir kılavuz: Her Güne Bir Yasa

    Çok satanlar listesinde yıllarca bir numarada yer alan İktidar kitabının yazarı Robert Greene’den HerGüne Bir Yasa, Altın Kitaplar tarafından yayınlandı. Her Güne Bir Yasa’da güç, baştan çıkarma, ustalık, strateji ve insan doğası üzerine 366 öğreti yer alıyor.

    New York Times çok satan listesinin bir numaralı yazarı ve dünyanın önde gelen güç ve strateji uzmanı Robert Greene, yirmi yılı aşkın süredir milyonlarca insana yol gösteriyor.

    Şimdi, onun beş kitabından derlenen alıntılar ile daha önce hiç yayınlanmamış eserlerini bir araya getiren Her Güne Bir Yasa,Robert Greene’nin kolay anlaşılır ve bilgelik dolu yasalarını tek bir kitapta okurla buluşturuyor.

    Özel olarak seçilen yasalar

    Yılın her günü için özel olarak seçilmiş yasaları, okuyucuların yasam savaşında görmezden gelemeyecekleri, her gün sadece birkaç dakikalarını ayırarak okuyacakları şekilde sunuyor. Kitaptaki her bölüm bir aya denk geliyor ve her ay dikkat çekici bir tema etrafında şekilleniyor.

    Robert Greene den esrarlı bir kılavuz: Her Güne Bir Yasa #1

    Bir yol haritası

    Güç, baştan çıkarma, ikna, strateji, insan doğası, toksik insanlar, kontrol, ustalık, psikoloji, liderlik, zorluklar veyaratıcılık. Tolstoy, "Her gün çalışma, her insan için gereklidir" der.

    Büyük yazarın da dediği gibi hergün çalışmayı teşvik eden yapısıyla bu kitap, Greene’yle yeni tanışacak okurlar için bir girişten çok daha fazlası, yazarın kitaplarındaki hayat derslerini içselleştirmeye yardımcı olacak bir yol haritası.

    Robert Greene den esrarlı bir kılavuz: Her Güne Bir Yasa #2

    Esrarlı bir kılavuz

    Hayat mücadelesinde size ömür boyu eşlik edecek, kendi kaderinizi yazarken dönüp tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz esaslı bir kılavuz.


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