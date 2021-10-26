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    Robert Greene'den İnsan Doğasının Yasaları

    oksatan listesinde yıllarca bir numarada yer alan İktidar kitabının yazarı Robert Greene’den İnsan Doğasının Yasaları, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:03
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    Robert Greene'den İnsan Doğasının Yasaları

    aldı. İnsan Doğasının Yasaları, insanların davranışlarını yorumlama konusunda ustalaşmanıza yardımcı olurken, onların karakterini anlama yeteneğinizi geliştirmenizi sağlıyor.

    İktidar, Ustalık, Baştan Çıkarma Sanatı, 33 Stratejide Savaş kitaplarının yazarı Robert Greene’ninilgiyle beklenen yeni kitabı İnsan Doğasının Yasaları okurlarla buluştu.

    DUYGUSAL KRİZLER

    İnsan Doğasının Yasaları okurusakinleştirerek, insanları daha stratejik bir şekilde gözlemleme fırsatı sunuyor, gereksiz yeretükenmemize neden olan duygusal krizlerden kurtulmamıza yardım ediyor.

    İnsanları motive etmeninve etkilemenin gerçek yollarını öğretirken, kendi olumsuz davranış örüntülerimizi değiştirme gücükazandırıyor.

    Robert Greene den İnsan Doğasının Yasaları #1

    Sayfa: 696

    YAZAR HAKKINDA

    Robert Greene 1959 yılında Los Angeles’ta doğdu. Wisconsin, Madison Üniversitesi’nden mezun oldu. Bir süre Hollywood’da senaristlik yaptı. 1998 yılında yazdığı İktidar (Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası) adlı kitabıyla şöhreti yakaladı. Ve bunu Baştan Çıkarma Sanatı ile 33 Stratejide Savaş izledi. 2003 yılında iş insanlarına danışmanlık yapmaya başlayan Greene, 2007 yılından beri de Amerikan Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2009 yılında pop sanatçısı 50 Cent’in yaşamını anlatan İktidarın 50. Yasası’nı, 2012’de ise Ustalık adlı kitabını yayımlamıştır. İnsan Doğasının Yasaları yazarın altıncı kitabıdır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonahber.com

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