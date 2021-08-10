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    Robert Michael Ballantyne'ın tropik macerası: Mercan Adası

    İskoç yazar Robert Michael Ballantyne'ın tropik macerası Mercan Adası, orijinal hikâyesine sadık bir anlatımla yeniden hayat buluyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 14:15
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    Robert Michael Ballantyne'ın tropik macerası: Mercan Adası

    Geçmişten günümüze uzanarak pek çok ıssız ada filmine ve kitabına esin kaynağı olan Mercan Adası, uzak denizlerin tehlike dolu suları hakkında bilinmeyenleri açığa çıkarıyor, vahşilerin arasında eşsiz bir yaban hayatı panoraması çiziyor.

    Engin denizlerin altını üstüne getiren korkunç fırtınalar, amansız korsanlar, nesli tükenmekte olan kabileler, olağanüstü yaratıklar ve göz alıcı okyanus canlıları...

    Denizci bir aileye doğan Ralph gerçek bir deniz âşığıdır. En büyük hayali ise bir gün mutlaka mercan adalarını görebilmektir.

    Robert Michael Ballantyne ın tropik macerası: Mercan Adası #1

    MERCAN ADASI

    15 yaşına gelince ailesini güçlükle ikna edip bir ticaret gemisinde miçoluk yapmaya başlar. Yolculuğun sorunsuz geçen ilk günlerinin ardından görev aldığı gemi ansızın dehşet bir fırtınanın içine çekilir.

    Beş gün boyunca okyanusta sürüklendikten sonra, altıncı günün sabahında Ralph, gemideki arkadaşları Jack ve Peterkin ile birlikte bir mercan adasının önünde uyanır.

    Robert Michael Ballantyne ın tropik macerası: Mercan Adası #2

    Sayfa: 120

    KADER BİRLİĞİ

    Böylelikle, kader birliği yapmış üç kafadarın ıssız ada maceraları da başlamış olur. Kâh köpekbalıklarıyla savaşıp kâh vahşilerle kıran kırana mücadeleye girişen delikanlıların öncelikli amaçları hayatta kalmaktır. Ralph ve dostları, acaba bir gün İngiltere'ye geri dönmeyi başarabilecek midir?

    Robert Michael Ballantyne ın tropik macerası: Mercan Adası #3

    Robert Michael Ballantyne

    GÜÇLÜ BİR HİKAYE

    Mercan Adası, zorlu koşullarda hayatta kalma konusunda paylaştığı teknik bilgiler, egzotik yerleri incelikli olarak tanıtmadaki ustalığı ve arkadaşlığın, birliğin, dayanışmanın önemini perçinleyen güçlü hikâyesiyle belleklerde yer ediyor.

    Robert Michael Ballantyne ın tropik macerası: Mercan Adası #4

    EŞSİZ BİR KLASİK...

    Bugünün çocukları için tekrardan gün yüzüne çıkardığı bu eşsiz klasik, katıksız maceranın salt dijital mecralarda yaşanabileceği ve yaşatılabileceğine inananları, kelimelerin büyülü dünyasında gerçek bir maceraya çağırıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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