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- Robert Seethaler'ın kaleminden: Son Senfoni
Robert Seethaler'ın kaleminden: Son Senfoni
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 17:51
Son Senfoni'de müzik tarihinin belki de en güçlü senfonilerini bestelemiş olan Gustav Mahler’e ölümünden önceki son yolculuğunda edebi, duygusal ve lirik bir anlatıyla eşlik ediyor.
Mahler’in kopuk düşüncelerinde canlanan anıları, yolculuk öyküsünün bütününü oluşturuyor.
Gustav Mahler, New York'tan Avrupa'ya giden bir geminin güvertesinde oturuyor. Dünyanın en ünlü, en büyük müzisyeni, ama vücudu artık dünyanın yükünü taşıyacak güçte değil, ağrıları her zamankinden de güçlü şimdi.
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Sayfa: 128
ÇILGINA ÇEVİREN BİR HAYAT
Mürettebat onun el üstünde tutmaya çalışırken, o kendini bir ömrün hatırlarına teslim ediyor: Son yıllardan kalan, dağlardaki yazlar, hayaline düşen kızı Maria'nın ölümü, New York Filarmoni macerası, kahvaltıda onu bekleyen diğer kızı Anna, besteleri, onu çılgına çeviren hayatının aşkı Alma...
Robert Seethaler
SON YOLCULUK
Herkes, her şey hem burada onunla, ama aslında bir o kadar da uzakta: Bu onun son yolculuğu. Son Senfoni, geçmişle yüzleşen yorgun bir sanatçının, kristal berraklığındaki dokunaklı portresi...
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com