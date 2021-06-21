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    Robert Seethaler'ın kaleminden: Son Senfoni

    Avusturyalı oyuncu, senarist ve romancı Robert Seethaler karmaşık yaşamları başka bir üslupla karıştırılmayacak kadar kendine özgü sade bir dilde anlatabilmek gibi olağanüstü bir yeteneğe sahip yazar.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 17:51
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    Robert Seethaler'ın kaleminden: Son Senfoni

    Son Senfoni'de müzik tarihinin belki de en güçlü senfonilerini bestelemiş olan Gustav Mahler’e ölümünden önceki son yolculuğunda edebi, duygusal ve lirik bir anlatıyla eşlik ediyor.

    Mahler’in kopuk düşüncelerinde canlanan anıları, yolculuk öyküsünün bütününü oluşturuyor.

    Gustav Mahler, New York'tan Avrupa'ya giden bir geminin güvertesinde oturuyor. Dünyanın en ünlü, en büyük müzisyeni, ama vücudu artık dünyanın yükünü taşıyacak güçte değil, ağrıları her zamankinden de güçlü şimdi.

    Robert Seethaler ın kaleminden: Son Senfoni #1

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    Sayfa: 128

    ÇILGINA ÇEVİREN BİR HAYAT

    Mürettebat onun el üstünde tutmaya çalışırken, o kendini bir ömrün hatırlarına teslim ediyor: Son yıllardan kalan, dağlardaki yazlar, hayaline düşen kızı Maria'nın ölümü, New York Filarmoni macerası, kahvaltıda onu bekleyen diğer kızı Anna, besteleri, onu çılgına çeviren hayatının aşkı Alma...

    Robert Seethaler ın kaleminden: Son Senfoni #2

    Robert Seethaler

    SON YOLCULUK

    Herkes, her şey hem burada onunla, ama aslında bir o kadar da uzakta: Bu onun son yolculuğu. Son Senfoni, geçmişle yüzleşen yorgun bir sanatçının, kristal berraklığındaki dokunaklı portresi...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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