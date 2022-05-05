Romalıların Kısa Tarihi kitabıyla tarih öğretisi

Kitap raflarındaki yerini alan Romalıların Kısa Tarihi adlı çalışma, kadim imparatorluk Roma'ya ışık tutuyor.

Romalıların Kısa Tarihi, dünyanın en önde gelen üniversitelerinde Roma tarihi ve kültürüne dair derslerde kullanılan bir rehberdir. M.T. Boatwright, D.J. Gargola, R.J.A. Talbert ve 2014 yılında kitabın genişletilmiş edisyonuyla birlikte bu isimlerin arasına dahil olan N. Lenski, bizlere Akdeniz dünyasının gelmiş geçmiş en büyük, en uzun ömürlü devletinin serüvenini adeta bir çırpıda anlatır.

Bu dört usta isim sonuçta ortaya hem kullanışlı, okunması kolay ve bilgi dolu bir ders kitabı çıkarmış, hem de Roma tarihi ve medeniyetine dair temel bilgi edinmek isteyen herkesin rahatlıkla yararlanabileceği bir elkitabı hazırlamayı başarmışlardır.

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Tarih öğretisi

Kitapta dönemin ana kaynaklarından geniş alıntılar ile çok sayıda resim, harita ve bir de sözlükçe bulmak mümkündür. Bölüm sonlarındaki kitap önerileri de eserde anlatılan konulara dair bilgilerini derinleştirmek isteyenler için biçilmiş kaftandır.