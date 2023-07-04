Roman okumanın bilinmeyen faydaları Edebiyat türleri arasında ne çok okunan roman hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Düzenli okuyan bir okur için roman okumanın önemli faydaları var.

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Türkiye'de ne çok okunan edebiyat türleri arasında roman ve hikaye ilk sırada. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olan bir durumdur. Roman okumanın insan üzerinde kanıtlanmış pek çok faydası var.

İşte o faydalardan bazıları...

Stresi azaltır

Roman okuyan birisi ve bunu düzenli yaptığı takdirde stresli bir yaşamdan mümkün olduğunca uzak durur.

Zihni uyarır

Bunun yanında roman okumak zihni sürekli zinde tutar ve onu sürekli uyarır.

Bilgi seviyesine katkı

Romanda sadece belli bir konu anlatılmadığı için pek çok argüman içeriyor. Bunula birlikte birçok bilgiyi bir arada okuyanların bilgi seviyesinde gözle görülür bir artış söz konusu.

Kelime dağarcığınızı geliştirir

Roman okumanın en önemli ve bilinen faydası ise kelime dağarcığını geliştirmesi. Özellikle notlar alarak okuyanlar için bu daha da önem kazanıyor.

Analtik düşünmeyi geliştirir

Hiç harika bir gizem romanı okudunuz ve kitabı bitirmeden önce gizemi kendiniz çözdünüz mü? Eğer öyleyse, sağlanan tüm ayrıntıları not ederek ve bunları “boşverenleri” belirlemek için sıralayarak eleştirel ve analitik düşünmeyi işe koyabildiniz.

Yazma becerisini kuvvetlendirir

Başka yazarların ritmini, akıcılığını ve yazı stillerini gözlemlemek her zaman kendi çalışmanızı etkileyeceğinden, yayınlanmış, iyi yazılmış bir çalışmaya maruz kalmanın kişinin kendi yazısı üzerinde belirgin bir etkisi vardır.

İç huzura etkisi

Manevi metinleri okumak kan basıncını düşürebilir ve muazzam bir sakinlik duygusu getirebilir, kendi kendine yardım kitaplarını okumanın belirli duygu durum bozuklukları ve hafif zihinsel hastalıklardan mustarip insanlara yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Eğlence sunar...

Roman okuyarak sadece yukarıda saydığımız şeylerden istifade etmiyorsunuz; aynı zamanda keyifli ve maceralı bir eğlenceye de sahip oluyorsunuz.