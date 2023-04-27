Romanı Slumdog Millionaire filmine uyarlanan yazar Vikas Swarup, Türkiye'de okurlarıyla buluştu Tüm dünyada izlenen ve 8 dalda Oscar ödülü kazanan 2008 yapımı "Slumdog Millionaire" (Milyoner) filmine uyarlanan "Q&A" adlı kitabın yazarı Vikas Swarup, Rami Kütüphanesinde okurlarıyla bir araya geldi.

AA

Geçmişte Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışan ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Swarup, kendisi gibi diplomat ve yazar olan Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel ile gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye yılları, yazarlığa başlama öyküsü ve kendisiyle özdeşleşen Milyoner filmine dair soruları cevaplandırdı.

Swarup, konuşmasına Türkçe başladı ve "Türkiye benim ilk göz ağrım ve ilk görev yerimdir. İlk görev her zaman çok özeldir. Çünkü tüm geleceğiniz şekillenir" dedi.

Türkiye'de geçirdiği 3 yıl boyunca birçok şey öğrendiğini belirten Swarup,

"Türkçe konuştuğum için birçok kapı açıldı. Tek pişmanlığım, Ankara'dayken Türkçe kursuna sadece 6 ay gitmekti. Türkçe bilgim sınırlı olduğu için sanırım şimdi Türkçem tükendi. O yüzden İngilizceye geçeceğim" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki görevinin nasıl geçtiğine dair Büyükelçi Sunel'in sorusuna ünlü yazar şöyle cevap verdi:

"İki ülke birbirine çok yakın"