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    Rus edebiyatına yön veren Puşkin'in iki öyküsü

    Rus edebiyatına yön veren Puşkin'in iki öyküsü

    Puşkin'in çok sevilen Maça Kızı ve Mısır Geceleri adlı öyküleri, yazarın çok okunan ve bilinen hikayeleri başında geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:32
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    Şiirleriyle olduğu kadar düzyazı eserleriyle de Rus edebiyatına yön veren Puşkin'in farklı yönleriyle yüzyıllardır beğeni toplayan Maça Kızı ve Mısır Geceleri öyküleri bu derlemede bir araya geliyor.

    Çarpıcı kurgusuyla dikkat çeken Maça Kızı'nın sayısız uyarlaması yapıldı Mısır Geceleri ise şiir ve düzyazıyı bir araya getiren farklı tarzıyla öne çıkıyor.

    Puşkin Maça Kızı'nda tuhaf bir hayalet öyküsü anlatırken, Mısır Geceleri'ndeyse dönemin sanat anlayışından bir kesit sunuyor.

    Rus edebiyatına yön veren Puşkin in iki öyküsü #1

    Sayfa: 64

    Rus edebiyatında önemli yere sahip

    Puşkin edebiyatında önemli yere sahip bu iki öyküde okur Rus subaylarının sohbetlerine, dönemin pek meşhur kumar salonlarına, konteslerin, sanatçıların evlerine konuk olur.


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