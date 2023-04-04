Sabahattin Ali'nin çok sevilen hikayeleri usta sanatçıların sesiyle hayat buluyor Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Sabahattin Ali'nin çok okunan, sevilen hikayeleri usta sanatçıların sesiyle hayat buldu.

İHA

Toplumcu gerçekçi yazarlardan olan Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948'de Bulgaristan'a gitmek istekken kendisine refakat eden Ali Ertekin tarafından başına odunla vurularak öldürüldü. Türk edebiyatına pek çok eser kazandıran Ali'nin ölümünün 74'üncü yılında, usta sanatçılar tarafından anısı için çok sevilen hikayeleri seslendirildi.

Sabahattin Ali'nin kırsal kesim insanının çaresizliğini, içine düştüğü trajikomik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı Katil Osman, Ayran, Kafa Kâğıdı ve İki Kadın hikâyeleri, radyo tiyatrosu canlandırmasıyla 10 Nisan'da seyirciyle buluşuyor.

Sanatçılar seslendirecek

Atilla Birkiye'nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.