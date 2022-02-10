Sabahattin Ali'nin gözünden buram buram Anadolu

Yazar Sabahattin Ali'nin Şehirlere Alışamadı (Sabahattin Ali'nin) şehirleri adlı kitapta, usta edebiyatçının Anadolu gözlemleri yer alıyor. Sabahattin Ali'nin gözünden Anadolu'yu gezin...

Edebiyatımızın usta şair ve yazarı Sabahattin Ali’nin iyi bir gezgin olduğunu öğreniyoruz. Toplumcu gerçekçi eserleriyle edebiyatımızda en çok okunan kalemlerin başında gelen Sabahattin Ali’nin ismi hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda önemli yere sahip.

"Yolculuklar bana zevk verir. Bu zevkte varacağım hedefin zevki dahil değildir. Yolculuk, bu bir yerde durmadığını, hareket ettiğini bilmek şuuru, bu bir yere bağlanıp kalmaktan kurtuluş başlı başına tatlı bir şeydir.”

Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki belgelerle zenginleşen gezi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar ve eserleri aracılığıyla anlatıyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı bir hikâye taslağı





Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayınlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Usta yazar yaşadığı yerlerin fotoğraflarını çekti, notlar adlı.

Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri adlı kitapta, Ali’nin hatıraları yer alıyor. Sabahattin Ali, uğradı yerleri belgeselci titizliğiyle fotoğraflamış.

Ali, Balıkesir Öğretmen Okulu’nda tuttuğu notları, yakın dostlarına yolladığı duygu yüklü mektuplar ve yazarın özel koleksiyonunda görücüye çıkan özel fotoğraflar ve belgeler, sevenlerini 1930’ların Türkiye’sine götürüyor.

Sabahattin Ali, çevresindeki insanlarla ve doğayla iç içe yaşamayı seven hayat dolu bir yazardı. Bütün bunların ötesinde gezmeyi seven, yeni yerler keşfetme aşkıyla yanıp tutuşan Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar oldukça profesyonel.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com