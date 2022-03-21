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- Sabahattin Ali'nin öldürülmeden yazdığı son kitap: Sırça Köşk
Sabahattin Ali'nin öldürülmeden yazdığı son kitap: Sırça Köşk
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 14:13
- Güncelleme : 21.03.2022 - 14:25
Sabahattin Ali’nin 1944 ile 1947 yılları arasında dergilerde çıkan öykülerinin toplandığı ve yazarın öldürülmeden önce yayınlanan son kitabı Sırça Köşk, dönemin yönetimine dair eleştirel öğeler içermesi neden gösterilerek yasaklanıp toplatılmıştı.
Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk’ü, toplumumuzun fay hatlarında gezinmekten
asla geri adım atmayan büyük yazarın son kitabı.
KİTAP NE ANLATIYOR
Görevini kötüye kullanan bir kaptan ve tayfasının dalavereler çevirdiği “Portakal”, suçunu dindarlığının altına gizleyen bir başhekimle tanışacağınız "Hakkımızı Yedirmeyiz" ve bir panayırdaki çığırtkanı dinleyeceğiniz "Millet Yutmuyor" gibi on dört öykünün yanında kitaba adını veren de dahil dört masalın derlendiği Sırça Köşk kırsaldan ziyade kente yönelmesi ve siyasi eleştirilerinin sertliğinin artmasıyla, eğer hayatta kalsaydı Sabahattin Ali’nin yazarlığının nasıl bir noktaya evrilebileceğinin de emarelerini taşıyor.
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