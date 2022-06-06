Sabri Safiye'den Tüylü Bir Uzay Macerası

Sevilen çocuk kitaplarının yazarı Sabri Safiye, yepyeni bir kitapla minik okurlarını selamlıyor.

İlk çocuk romanında okurlarını fantastik bir yolculuğa çıkaran Sabri Safiye, uzaygemisinin kayıp kaptanı Felis'in izini süren dört yakın arkadaşın macerasını özgün üslubuyla anlatıyor.

Hayvan hakları, bilim ve teknoloji gibi güncel temalarıyla dikkati çeken roman, çocukları soluk soluğa okuyacakları, sürprizlerle dolu bir maceraya davet ediyor.

Görünenin ardındaki görünmeyen

Görünenin ardındaki görünmeyenin keşfine merak uyandırıyor. Uzaylılar kötüdür klişesi ve gezegendeki kaynakların sonlanma tehdidi üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor. Üstelik, bu anlamlı ve heyecanlı macera bitecek gibi de değil.

Konusu

Dilek, Rıza, Mert ve Belma’nın okul servisi diye bindikleri minibüs, onlara beklenmedik bir rota çizer. Pembe ve fıstık yeşili bu eski moda araçtaki tuhaf yaratıkların yardım çağrısı üzerine afallayan çocuklar, kayıp kedi için harekete geçerler. Ancak, bir yandan uzaylı dostları, bir yandan gizemli motosikletli derken, bu “tüylü” macerada başlarına gelmedik kalmaz. Gizlice girmeyi başardıkları ürkütücü laboratuvarda da hiç beklemedikleri sırlar ortaya dökülecektir…

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