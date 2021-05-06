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    Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'u

    İranlı yazar Sadık Hidayet'in Kör Baykuş adlı kitabı, çağdaş dünya edebiyatında ikamesi olmayan bir yere ait.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 15:00
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    Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'u

    Modern İran edebiyatının belki de en önemli yazarı olan Sadık Hidayet bir yanda İran kültürünün köklerine, diğer yanda ise modern insanın varoluşsal sorunlarına varan geniş bir perspektife sahipti.

    Yazarın bu geniş perspektifi hem şah hem de molla iktidarının gözüne batıp dışlanmasındaki etkenlerden biriydi.

    UMUTSUZLUĞUN PENÇESİNDE BİR GENÇ

    Hidayet, yasaklı başyapıtı Kör Baykuş’ta gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamı hikâyesinin merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor.

    Sadık Hidayet in Kör Baykuş u #1

    Sadık Hidayet

    İNSAN RUHUNUN DERİNLİKLERİ

    İnsan ruhunun derinliklerine uzanan, yalnızlığa, aşka ve saflığa dair sürekli evrilerek, dönüşerek ilerleyen bu şiirsel anlatı kâh ıssız topraklarda bir başına dolanıyor kâh kanatlanıp göklere çıkıyor.

    Sadık Hidayet in Kör Baykuş u #2

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    GERÇEK İLE HAYAL ARASINDA KİTAP

    Kafka, Rilke ve Poe gibi ustaların eserleriyle kıyaslanan Kör Baykuş, gerçek ile hayal arasında, zaman ve mekândan azade kurgusuyla dünya edebiyatında kendine yer edinmiş, ikamesi olmayan bir şaheser.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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