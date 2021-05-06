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- Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'u
Sadık Hidayet'in Kör Baykuş'u
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 14:56
- Güncelleme : 06.05.2021 - 15:00
Modern İran edebiyatının belki de en önemli yazarı olan Sadık Hidayet bir yanda İran kültürünün köklerine, diğer yanda ise modern insanın varoluşsal sorunlarına varan geniş bir perspektife sahipti.
Yazarın bu geniş perspektifi hem şah hem de molla iktidarının gözüne batıp dışlanmasındaki etkenlerden biriydi.
UMUTSUZLUĞUN PENÇESİNDE BİR GENÇ
Hidayet, yasaklı başyapıtı Kör Baykuş’ta gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamı hikâyesinin merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor.
Sadık Hidayet
İNSAN RUHUNUN DERİNLİKLERİ
İnsan ruhunun derinliklerine uzanan, yalnızlığa, aşka ve saflığa dair sürekli evrilerek, dönüşerek ilerleyen bu şiirsel anlatı kâh ıssız topraklarda bir başına dolanıyor kâh kanatlanıp göklere çıkıyor.
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GERÇEK İLE HAYAL ARASINDA KİTAP
Kafka, Rilke ve Poe gibi ustaların eserleriyle kıyaslanan Kör Baykuş, gerçek ile hayal arasında, zaman ve mekândan azade kurgusuyla dünya edebiyatında kendine yer edinmiş, ikamesi olmayan bir şaheser.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com