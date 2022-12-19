Şafak Altun'un Ya Doğru Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa kitabı

Şafak Altun'un Ya Doğru Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa kitabı

Yazar Şafak Altun'un kaleme aldığı Ya Doğru Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa kitabı, doğru bildiğimiz yanlışları ve daha pek çok bilgiyi bizlere sunuyor.

Şafak Altun yeni kitabı Ya Doğru Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa ile insanın anlam arayışının geldiği nokta üzerine tekrar düşünmemizi sağlıyor. İnsanlık tarihinden günümüze uzanan örnekler ve araştırmalarla kat edilen yolu görmemize olanak sağlayıp günümüz gerçekliği içinde mitlerle doğruları birbirinden ayırmanın önemine de dikkat çekiyor.

Dünyanın düz olduğu ve bir öküzün boynuzları üzerinde durduğu gibi bir zamanlar doğru olduğu düşünülen bilgileri artık dudağımızın kenarında bir gülümsemeyle anıyoruz.

Doğru bilinen yanlışlar

Bilimdeki, teknolojideki gelişmeler sayesinde doğru bilinen yanlışlar konusunda aydınlanmak bakımından bir hayli ilerlediğimizi söylersek yanlış olmaz.

Öte yandan hâlâ kendi yarattığımız mitlere inanmaya meyilliyiz, çünkü bu daha çabasız ve kolay bir yol…

Peki, tarih bundan sonrasında neyi yazacak?

Sayfa: 240

Kendi yarattığımız mitler

Kendi yarattığımız mitlere ve yalan yanlış bilgilere inanmak her zaman kolayımıza gelir. Tüm o akıldışı önyargılarla ve uçuk hayallerle, anlam arayışındaki insanı da anlatan yanlış anlaşılmalarla dolu bir bahçede yaşıyoruz. Peki neyin tarih olacağına kim karar veriyor?

Her şeyin sonu var gerçeği

Artık bildiğimiz her şeyin bir son kullanma tarihinin olduğunu öğrenmeliyiz. Gerçekler ölür ve belirli, öngörülebilir oranlarda yeniden doğar. Görünüşe göre de bize anlatılan gerçekler yanıltıcıdır. Gerçeklerin de süt gibi bir son kullanma tarihi vardır. Peki bugün hangi fikirler ve söylemler artık emekliye ayrılmalı?