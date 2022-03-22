Sağlıklı beslenme alanında çığır açan yaklaşım: Sezgisel Yeme kitabı

Deneyimli iki beslenme uzmanının, Evelyn Tribole ve Elyse Resch’in çığır açan beslenme anlayışını tüm bilimsel dayanaklarıyla anlattıkları Sezgisel Yeme kitabı ...

Sağlıklı beslenme alanında devrim yaratan “Sezgisel Yeme” anlayışı, kişinin yemekle ilişkisini geliştiren, psikolojik ve fiziksel sağlığını en üst düzeye taşıyan on adımlı basit bir yaklaşım sunuyor.

Başucu kitabı niteliğindeki Sezgisel Yeme, yiyeceklerle sağlıklı bir ilişki kurabilmenize, açlık ve tatmin işaretlerine dikkat göstermenize, zihniniz ve vücudunuzla derin bir ilişki kurmanıza yardımcı olacak.

Başucu kitabı niteliğindekiSezgisel Yeme, yiyeceklerle sağlıklı bir ilişki kurabilmenize, açlık ve tatminişaretlerine dikkat göstermenize, zihniniz ve vücudunuzla derin bir ilişki kurmanızayardımcı olacak.

BESLENMEYLE İLGİLİ BAZI SORULAR

Yaptığınız diyetler işe yaramadığında kendinizi suçluyor musunuz? Her gün tartılmaktan, kalori saymaktan, yiyeceklerin karbonhidrat değerlerine bakmaktan yediklerinizden tat alamıyor musunuz?

Aç olduğunuzu anlamayı ve doyduğunuzu hissetmeyi unuttunuz mu? Aynanın karşısına geçtiğinizde kendinizi değil, yalnızca fazla kilolarınızı mı görüyorsunuz?

Günlük stres, yaşadığınız olumsuz deneyimler ve önüne geçemediğiniz duygularla baş etmek için tek çözümünüz yemeye başvurmak mı? Kilonuzdan, görünüşünüzden, yeme tarzınızdan utanmak kişisel başarılarınızı ve sosyal hayatınızı olumsuz mu etkiliyor?

DİYET KÜLTÜRÜ

Peki, bunların sorumlusunun etrafımızı kuşatan diyet kültürü olduğunu hiç düşündünüzmü?Yemekten korkmak istemiyorsanız, her öğününüzün karmaşık bir matematik probleminedönüşmesinden sıkıldıysanız, diyet çemberinde dönmekten yorgun düşmüş bedeninizeanlayış göstermek istiyorsanız vücudunuzun doğuştan gelen bilgeliğine güvenmeyebaşlayın ve sezgilerinizin size ne yiyeceğinizi söylemesine izin verin.

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