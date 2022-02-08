Sahaf nedir, günümüzde sahaflık

Türkçeye Arapçadan giren sahaf, sahife demektir. Yani kitapla ilgilenen ve biriktiren kişilere denmektedir. Sahaf, aynı zamanda bir meslek grubudur.

Dilimize Arapçadan geçmiş olan sahaf kelimesi, sahife sözcüğünden türetilmiştir. Sahife, hem sayfa hem de eski kitap demektir. Günümüzde sahafların etkisi maalesef giderek azalıyor.

İkinci el kitapların alınıp satıldığı kitapçılara da sahaf denir. Bu kelime Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde sahhaf' şeklinde de yazılır. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından bu yana devam eden sahaflık, en eski ve kadim mesleklerden biridir.

Baskısı tükenmiş olan kitapların ve dergilerin satıldığı kitapçılara sahaf adı verilir. Sahafların en önemli özelliği, müşterilerin eski kitaplarını uygun bir fiyata satın almalarıdır. Bazı sahaflarda ise kitap takası yapılabilmektedir.

OSMANLI'DA SAHAFLIK

Osmanlı döneminde açılmış olan tarihi sahaflar, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi imparatorluğa başkentlik yapmış olan şehirlerde mesleğini sürdürmektedir.





GÜNÜMÜZDE SAHAFLIK

Günümüzde sahaflık eski dönemlere göre azalma göstermektedir. Eski kitaplara merakı olan ya da baskısı tükenmiş kitapları aramak isteyen kişilerin ilk uğradığı yer her zaman sahaflar olmuştur.

Ama gelişen dijital çağda insanlar her şeye kolayca erişebildiği için sahaflığın da etkisi giderek azalıyor. Bu gerileme kitaplar için de geçerlidir.