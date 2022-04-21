Şair Ahmed Arif'in 95'inci doğum yılı

Hasretinden Prangalar Eskittim şiirinin sahibi Ahmed Arif, 95 yaşında. Ahmed Arif, yazar Leyla Erbil'e olan aşkıyla biliniyor.

Bugün, Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden Ahmed Arif’in doğum yılı. 21 Nisan 1927’de doğan ve 2 Haziran 1991’de 64 yaşındayken hayatını kaybeden Ahmet Arif, ezilen insandan yana olan ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yapan şiirleriyle tanındı.

İyi ki doğdun Ahmed Arif...

Öte yandan yazar Leyla Erbil'le olan aşkıyla da bilinen Arif'in en ünlü şiiri ise Hasretinden Parangalar Eskittim şiiridir.

Çok okunan kitap

Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim ilk kez 1968'de yayımlandı ve Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesine girdi.

Hasretinden Prangalar Eskittim

Diyarbakır Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okuyan Ahmet Arif, 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

Ahmed Arif’in en iyi bilinen şiirlerinden biri Hasretinden Prangalar Eskittim şiiridir.

Seni, anlatabilmek seni.

İyi çocuklara, kahramanlara.

Seni anlatabilmek seni,

Namussuza, halden bilmeze,

Kahpe yalana.



Ard- arda kaç zemheri,

Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.

Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...

Bir ben uyumadım,

Kaç leylim bahar,

Hasretinden prangalar eskittim.

Saçlarına kan gülleri takayım,

Bir o yana

Bir bu yana...



Seni bağırabilsem seni,

Dipsiz kuyulara,

Akan yıldıza,

Bir kibrit çöpüne varana,

Okyanusun en ıssız dalgasına

Düşmüş bir kibrit çöpüne.



Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,

Yitirmiş öpücükleri,

Payı yok, apansız inen akşamlardan,

Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,

Seni anlatabilsem seni...

Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır

Üşüyorum, kapama gözlerini...







