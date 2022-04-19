Şair Bülent Parlak hayatını kaybetti

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve şair Bülent Parlak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edebiyatı derinden üzen haber.. Şair ve yazar Bülent Parlak hayatını kaybetti.

Kültür, Sanat, Edebiyat alanında yayın yapan İzdiham Dergisi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, şair, yazar Bülent Parlak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Derinden üzen haber

Parlak'ın ani ölümü sevenlerini ve edebiyat çevreleri derinden üzdü. Cenaze namazının ne zaman olacağı ise henüz belirsiz.