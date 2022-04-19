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    Şair Bülent Parlak hayatını kaybetti

    İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve şair Bülent Parlak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:26
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    Edebiyatı derinden üzen haber.. Şair ve yazar Bülent Parlak hayatını kaybetti.

    Kültür, Sanat, Edebiyat alanında yayın yapan İzdiham Dergisi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, şair, yazar Bülent Parlak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Şair Bülent Parlak hayatını kaybetti #1

    Derinden üzen haber

    Parlak'ın ani ölümü sevenlerini ve edebiyat çevreleri derinden üzdü. Cenaze namazının ne zaman olacağı ise henüz belirsiz.


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