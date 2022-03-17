Şair Ceyhun Atıf Kansu'nun 44'üncü ölüm yıldönümü

Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarı olan Ceyhun Atıf Kansu, 44 yıl önce hayatını kaybetti.

Şiirlerinin ana teması sevgi, aşk ve iyilik olan Ceyhun Atıf Kansu, Türk şiirinin önemli şairleri arasında yer alıyor. Verdiği eserlerle, yazdığı şiirlerle adını ölümsüzler arasına yazdırmıştır.

Şu satırlar onun;

Dostum tezgah, dostum tarla, dostum çarşı

Ben iyi günlerin hamurunu yoğuran emekçi.

Ben çalışan bir insanım, emekçi.

Şairin hayatına dair bazı notlat...

Ceyhun Atuf Kansu, 7 Aralık 1919'da İstanbul'un Bostancı'da doğdu. 1938’de Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. İlk şiiri 1938’de, lise öğrencisiyken arkadaşlarıyla çıkardığı Filiz dergisinde yayınlandı.

Şiirlerinin temelinde sevgi, hoşgörü, insanlık, bağımsızlık ve doğa vardı. Çocuklara masallar, öyküler yazdı. Ayrıca hekimlikle ilgili kitapları da vardı.





DOKTORLUK YAPTI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1944'te mezun oldu. Üniversite yıllarında doğa, çocuk ve yurt sevgisini işlediği ilk şiir kitaplarını yayımladı (Bir Çocuk Bahçesi'nde, Bağbozumu Sofrası). Uzun yıllar Turhal Şeker Fabrikası'nda doktorluk yaptı. 1959 yılında Ankara Şeker Fabrikası'nda doktorluğa başladı.

ADINA ÖDÜL DÜZENLENİYOR

Önceleri halk şairi geleneğine bağlı şiirler yazan Kansu, sonrasında ise Yeni Şiir’i benimseyerek 1940 kuşağının toplumcu şairlerine katıldı. 17 Mart 1978’de Ankara'da aramızdan ayrıldı. 1986’dan beri her yıl Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi tarafından "Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü" düzenleniyor.

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