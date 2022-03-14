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    Şair Metin Altıok 82 yaşında

    Şair ve yazar Metin Altıok'un bugün 82'inci doğum yılı. Altıok, lirik şiirleriyle öne çıkan önemli şairlerdendir.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:53
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    Şair Metin Altıok 82 yaşında

    Ölümü arayarak geçti
    Bunca yılım.
    Kötü annem
    Beni komşunun oğlu kadar seven,
    Yok olan babamdı belki
    Ölüm tutkumu pekiştiren

    Metin Altıok'un bugün doğum yılı.

    Kutlu olsun...

    Çağdaş Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Metin Altıok, 14 Mart 1941'de İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya bölümü'nden mezun olan Metin Altıok, çeşitli illerde öğretmenlik yaptı.

    Siyasi nedenlerle farklı illlere sürgün edildi ve kovuşturmalara maruz kaldı. Küçüklüğünden beri yazmaya meraklı olan Altıok, daha lise sıralarındayken şiirler ve düzyazılar yazmaya başladı.

    Şair Metin Altıok 82 yaşında #1

    KAVAKLAR

    Şairin en önemli şiirlerinden biri olan Kavaklar, Sezen Aksu tarafından bestelendi. Çağdaş Türk şiirinde daha çok yazdığı liirk şiirleriyle öne çıkan Metin Alkıok, bir yandan resim yaparken diğer yandan da şiirle ilgilenmeye başladı. Zaten kendisi için en verimli yılları ise 30'lu yaşları oldu. Metin Altıok'un olgunluk dönemi şiirleri bu döneme rastlıyor.

    İLK ŞİİR KİTABI: GEZGİN

    Şiir kitabı Gezgin'de Servet-i Fünûn'dan, Ahmet Haşim'den, Ahmet Muhip Dıranas'dan, İkinci Yeni'ye, ve 60'lı yıllar şiirinin bazı ortak söyleyişlerine kadar çeşitli etkilenmeler bulunmaktadır.

    Bu kuşağın en romantik, duygucu şairleri arasında olan sanatçının dili yalındır. Benzetme yapmayı, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı sevdi. Bu kitabında halk şiiri biçimlerinden de yararlandı.

    Şair Metin Altıok 82 yaşında #2

    METİN ALTIOK ÖLDÜ

    Metin Altıok, 2 temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gittiği Sivas'ta kaldığı otelin ateşe verilmesiyle komaya girdi. 9 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti.


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