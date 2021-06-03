Şair Nazım Hikmet'in 58'inci ölüm yıldönümü

Nazım Hikmet, Türk şiirinin usta şairi, aşkların sevdaların şairi...Nazım Hikmet 58 yıl önce hayata veda etti. Kİtap Ayracı olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türk edebiyatınınn romantik şairi Nazım Hikmet, 58 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. yazdıkları ve ortaya koyduğu eserlerle daima yaşayacak olan Nazım Hikmet'i sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşana Nazım Hİkmet, çareyi Rusya'ya kaçmakla buldu. Burada yaşayan Nazım Hikmet, Moskova'da 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetti.

Mezarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok tartışma oldu ama nihai bir karar çıkmadı. Ve usta şair memleketinden uzakta Rusya'da yatıyor.

DİLLERDE OLAN ŞİİRLER

Edebi hayatı boyunca ortaya koyduğu eşsiz eserlerle, her daim adından söz ettiren Hikmet'in şiirleri, sözleri herkesin dilinde oldu.

Yaşadığı aşklar, ölümsüzler arasında yer aldı. Nazım Hikmet ve aşk denilince hemen herkesin aklına aynı isim gelir:

Vera...

SÖZ USTASI NAZIM HİKMET

15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen şair, Moskova'da uzun yıllar yaşadı ve orada son nefesini verdi.

Yaşadığı dönemde çeşitli kovuşturmalara ve yargılamalara maruz kalan Nazım Hikmet'in, devrin önde gelen yazar ve şairleriyle yaşadığı edebi polemikler, onun ne kadar usta bir söz ustası olduğunu gösteriyor.

11 YAŞINDA ŞİİR YAZDI

İlkokul eğitimini Göztepe Taş Mektebi'nde tamamlayan Ran, ortaokula Galatasaray Lisesi'nde başladı. 1917'de ise Nişantaşı Lisesi'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiirle ilgilenmeye başlayan Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan'ı 11 yaşında kaleme aldı.

ORDUDAN ATILDI

Ünlü şair, denizciler için yazdığı 'Bir Bahriyelinin Ağzından' şiirinden etkilenen Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın desteğiyle 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi.

1919'da okulunu başarıyla tamamlayan Ran, Hamidiye kruvazörüne stajyer güverte subayı olarak atandı. 1921'de ise çeşitli nedenlere bağlı olarak orduyla ilişiği kesildi.

OYUNLAR KALEME ALDI

Oyun yazarı olarak da tanınan Nazım Hikmet'in aralarında Kafatası, Bir Ölü Evi ve Unutulan Adam, Ferhat İle Şirin'in de bulunduğu 22 tiyatro eseri, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya gibi ülkelerde sahneleniyor.

SERBEST NAZIMIN TEMSİLCİSİ

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olan Nazım Hikmet'in şiirleri; Ahmet Kaya, Ruhi Su, Edip Akbayram, Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Zülfü Livaneli ve Yunan besteci Manos Loizos gibi birçok sanatçı ve müzik grubu tarafından seslendirildi.

1963'TE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şair, 3 Haziran 1963'te Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşamını yitirdi. Hikmet'in mezarının, Türkiye'ye getirilme çabaları olduysa da herhangi bir sonuç alınamadı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com