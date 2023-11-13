Şair ve yazar Aydın Akyüz Ne Köşedeyim Ne Kıyıda adlı şiir kitabını anlatıyor Yazar şair ve öğretmen Aydın Akyüz, yazdığı şiir kitaplarıyla adını kısa sürede duyurdu. Şair, Ne Köşedeyim Ne de Kıyıda adlı yeni şiir kitabını okurları için anlattı.

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Yazdığı kitaplarla kısa sürede geniş okur kitlesine ulaşan yazar ve öğretmen Aydın Akyüz, yeni şiir kitabı olan Ne Köşedeyim Ne de Kıyıda adlı kitabını anlattı.

Şair Aydın Akyüz'ün sorularımıza verdiği cevaplar...

1-Kitap nasıl ortaya çıktı?

"Bu üçüncü kitabım. Bunun için gururluyum. Şiire lisede başlamama rağmen yayınlamaya geç başladım. O arada da olgunlaştım belki. Şiir kitabınız öyle bir şey ki, çocuk büyütmek gibi. Devamını getirmeden duramıyorsunuz. Ben de böylelikle üçüncüye kadar geldim. Bu kitabımın adı bir haykırıştır.

Hem kendime hem okuruma hem de edebiyat işini kimler yapıyorsa onlara. Ben, sanat yapmaya çalışıyorum kendi kendime bir yerlerde. Anadolu kasabalarında pek entelektüel çevre oluşturmak zordur. Sanata ve edebiyata ilgi neredeyse hiç yoktur. Varsa da dergiler ve fanzinler kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışarak yapıyorlar."

"Kendimize yer açmaya çalışıyoruz"

"Böyle bir çevremiz yok. İnternet, dergi ve kitap üzerinden takip ediyoruz edebiyat gündemini. Yazdıklarımızı dergilere göndererek kendimize yer açmaya çalışıyoruz. Birçok bildiğim vardır bu çabada olan. Aynı durum resim ve müzikte de aynı. İnternet imkanları bir nebze imdada yetişse de o da yeterli olmuyor.

Bu gerçeklikten hareketle ben de bu ortamda kitaplarımla var olmaya çalışıyorum. Sahne heyecanı ve disipliniyle bu işe özen gösteriyorum. Kitap adının da önemli olması gerektiğini düşünüyorum. İlk bakıldığında ve duyulduğunda görseliyle, ismiyle, içeriğiyle ve mesajıyla dikkat çekmeli."

Sayfa: 121

"Beni var edecek ve aydınlatacak"

"Binaenaleyh, kitabın ismi; kıyıda köşede kalmışlığımıza bir atıftır. Bu cümleden olarak, ben buradayım, edebiyatın da sanatın da şiirin de bizatihi içindeyim mottosunu ve varoluş mücadelesini anlatmaktadır. Kitabın kapağı da rengiyle ve tasarımıyla bir iletişimi yansıtmaktadır.

Kırmızı harekete geçiren bir renktir. Azmi ve iradeyi çağrıştırmaktadır. Köşeli oda da sıkışmışlığı ünlemektedir. Yazılar da bilinçli yerleştirilmiştir. Yazıların rengi sarıdır bu da güneşi ve verimliliği temsil etmektedir. Buradaki güneş, şiirdir. Benim sıkışmışlığıma ışıktır. O, benim hayatıma doğdukça beni var edecek ve aydınlatacak."

Şiirin hayatınızdaki yeri ne?

"Amacım bu uğraşı müstakil bir sanat anlayışı ciddiyetiyle yapmak. Yedi sanattan biri edebiyattır. Ben şiiri bundan ayrı olarak sekizinci sanat olarak görüyorum. İçinde yedi sanat dalının hepsini de barındırıyor. Evet, şiir benim için sanattır. Bu sanatla ne mi yapıyorum.

Ben çağı yorumluyorum, geleceği yorumluyorum, dünyayı, teknolojiyi yorumluyorum, duyguların gelişimini yorumluyorum. Pek tabii insanımızı ve sürecini yorumluyorum ve yansıtmaya çalışıyorum.

Bizim, özümüzü bulmaya yönelik uğraş vardır. Dünya insanı yani çok yönlü değerle donanmış bir insan, Türk, Müslüman kimliğini idealize etmeye çalışan bir uğraş bu. Ümitsiz ve karamsar değilim. Götürdüklerinden daha çok getireceklerine odaklanıyorum şiir sanatının."

Okurların tepkileri nasıl?

"Çoğunluk öğrencilerim ve meslek arkadaşlarım. Güzel geri dönüşler alıyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor ve bana güç veriyor. Sosyal medyadan da olumlu tepkiler ve paylaşımlar geliyor. Kapak tasarımı ve kitabın adı çok beğenildi mesela. Yukarda değindiğim tasarım felsefemiz amacına ulaşmış gibi görünüyor."

Öğretmenliği ve yazarlığı bir arada nasıl götürüyorsunuz?

"Hiç kolay değil bir kere bunu itiraf etmem gerekiyor. Vakit buldukça okuyorum ve yazıyorum. Öğretmenlik bana güç veriyor aslında. Biz gelecek inşası oluşturuyoruz eğitimle okullarda. Ben bunu şiirimle birleştiriyorum. Gençliğin ne istediğini, toplumun durumunun ne olduğunu ben sahada bizzat görüyor ve tecrübe ediyorum. Bu nedenle şiirimi besleme açısından çok faydası oluyor."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com