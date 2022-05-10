Sally Rooney'den yeni roman: Güzel Dünya Neredesin

Sally Rooney, insan doğasını kavrayışındaki yeteneğini bir kez daha samimi ve yalın bir dille gözler önüne seriyor.

Sally Rooney son romanıyla yeni kuşaklar, günümüz ilişkileri, gelecek kaygısı, yakın arkadaşlık ve yaşama cesareti gibi temaları yine samimi ve yalın bir dille gözler önüne seriyor. Alice ve Eileen, farklı şehirlerde yaşayan, otuzlarına yaklaşan iki arkadaş.

Roman yazarı Alice, flört uygulaması sayesinde bir depo işçisi olan Felix'le tanışıp yakınlaşır. Eileen ise sona eren ilişkisinin yaralarını sarmaya çabalarken bir yandan da çocukluk arkadaşı Simon'ın çekimine kapıldığını hisseder.

İnanmanın yolu

Alice ve Eileen ilişkiler, sanat, edebiyat ve günbegün belirsizleşen gelecekleri hakkında yazışırken hem arkadaşlıklarını hem de hayata bakışlarını sorgulamaya başlar.

Zira aşklarına, kalp kırıklıklarına, günü yaşamaya ve muhabbetlerine tepelerinden ayrılmak bilmeyen bir bulut eşlik eder. Karanlıktan önceki son durak mıdır bu? Güzel bir dünyanın varlığına inanmanın bir yolu var mıdır?





Sayfa: 328

Kitap için ne dediler

"Güzel Dünya, Neredesin? Rooney'nin şimdiye dek yazdığı en iyi roman. Mizahi ve zeki diyaloglarıyla, birbirleriyle çaresizce bağ kurmaya çalışan karakterleriyle muhteşem bir eser."

Brandon Taylor, The New York Times Book Review

"Yazarın yeteneğini gözler önüne seren bir eser. Diyaloglar asla aksamıyor, nesri sayfayı yakıp kül ediyor."

Anne Enright, The Guardian

