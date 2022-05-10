Petrol
104.56
-1.30%
Euro
16.13
1.16%
Dolar
15.25
1.11%
Altın
911.82
1.39%
Borsa
2484
0.75%
Bitcoin
491.000
-2.88%
BTXN Coin
14.77
-3.65%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Sally Rooney'den yeni roman: Güzel Dünya Neredesin

    Sally Rooney, insan doğasını kavrayışındaki yeteneğini bir kez daha samimi ve yalın bir dille gözler önüne seriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sally Rooney'den yeni roman: Güzel Dünya Neredesin

    Sally Rooney son romanıyla yeni kuşaklar, günümüz ilişkileri, gelecek kaygısı, yakın arkadaşlık ve yaşama cesareti gibi temaları yine samimi ve yalın bir dille gözler önüne seriyor. Alice ve Eileen, farklı şehirlerde yaşayan, otuzlarına yaklaşan iki arkadaş.

    Roman yazarı Alice, flört uygulaması sayesinde bir depo işçisi olan Felix'le tanışıp yakınlaşır. Eileen ise sona eren ilişkisinin yaralarını sarmaya çabalarken bir yandan da çocukluk arkadaşı Simon'ın çekimine kapıldığını hisseder.

    İnanmanın yolu

    Alice ve Eileen ilişkiler, sanat, edebiyat ve günbegün belirsizleşen gelecekleri hakkında yazışırken hem arkadaşlıklarını hem de hayata bakışlarını sorgulamaya başlar.

    Zira aşklarına, kalp kırıklıklarına, günü yaşamaya ve muhabbetlerine tepelerinden ayrılmak bilmeyen bir bulut eşlik eder. Karanlıktan önceki son durak mıdır bu? Güzel bir dünyanın varlığına inanmanın bir yolu var mıdır?

    Sally Rooney den yeni roman: Güzel Dünya Neredesin #1

    Sayfa: 328

    Kitap için ne dediler

    "Güzel Dünya, Neredesin? Rooney'nin şimdiye dek yazdığı en iyi roman. Mizahi ve zeki diyaloglarıyla, birbirleriyle çaresizce bağ kurmaya çalışan karakterleriyle muhteşem bir eser."

    Brandon Taylor, The New York Times Book Review

    "Yazarın yeteneğini gözler önüne seren bir eser. Diyaloglar asla aksamıyor, nesri sayfayı yakıp kül ediyor."

    Anne Enright, The Guardian


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Top EU diplomat praiss close ties with Turkey
    Turkey

    Top EU diplomat praiss close ties with Turkey

    Edirne’de sınır dışı kararı verilen Suriyeli için mahkemeden karar
    3. Sayfa

    Edirne’de sınır dışı kararı verilen Suriyeli için mahkemeden karar

    Görüş Bildir