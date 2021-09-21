Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, filme uyarlandı

Latin Amerika edebiyatının yükselen temsilcilerinden Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, 'Sayıklama' ismiyle beyaz perdeye çekildi.

Samanta Schweblin’in bu ilk romanı 2017 Man Booker Ödülü finalistleri arasındaydı.

Romanda, Arjantin taşrasında huzurlu bir tatil hayaliyle kasabaya gelen, tek amacı kızı Nina’yı korumak olan Amanda, kızına ulaşmak için olayları tetikleyen ânı bulmak istiyor.

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13 EKİM'DE GÖSTERİMDE OLACAK

Filmin senaryosunu Samanta Schweblin ile birlikte Perulu ödüllü yönetmen Claudia Llosa yazdı. Sayıklama 13 Ekim’de Netflix Türkiye’den izlenebilecek.

Ergül Tosun

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