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    Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, filme uyarlandı

    Latin Amerika edebiyatının yükselen temsilcilerinden Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, 'Sayıklama' ismiyle beyaz perdeye çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 10:36
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    Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, filme uyarlandı

    Samanta Schweblin’in bu ilk romanı 2017 Man Booker Ödülü finalistleri arasındaydı.

    Romanda, Arjantin taşrasında huzurlu bir tatil hayaliyle kasabaya gelen, tek amacı kızı Nina’yı korumak olan Amanda, kızına ulaşmak için olayları tetikleyen ânı bulmak istiyor.

    Samanta Schweblin’in ilk romanı Kurtarma Mesafesi, filme uyarlandı #1

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    13 EKİM'DE GÖSTERİMDE OLACAK

    Filmin senaryosunu Samanta Schweblin ile birlikte Perulu ödüllü yönetmen Claudia Llosa yazdı. Sayıklama 13 Ekim’de Netflix Türkiye’den izlenebilecek.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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