Samanta Schweblin'in Kurtarma Mesafesi romanına yılın ödülü

The Boston Globe ve The Economist'in yılın kitabı seçtiği Kurtarma Mesafesi'nde ruh ve bireyle olduğu kadar toplum ve çevreyle ilgili gerilimleri gözler önüne seriyor.

Arjantin taşrasında, tarlalar arasında bir kasaba, kasabanın kıyısında yeşil renkli, gizemli bir ev...

Huzurlu bir tatil hayaliyle kasabaya gelen Amanda ve küçük kızı Nina...

Tek amacı kızını korumak olan Amanda'nın önce ona ulaşması lazım, ulaşmak içinse olayları tetikleyen o anı bulması.

"BEN HEP KÖTÜ OLASILIKLARA KAFA YORARIM"

"Ben hep en kötü olasılıklara kafa yorarım. Şu an bile kafamda hesap yapıyorum, Nina birden havuza düşerse arabadan çıkıp koşarak ona ulaşmamın ne kadar süreceğini hesaplıyorum. Kızımla aramdaki değişken mesafeye verdiğim isim kurtarma mesafesi, günlerimin yarısını bunu hesaplayarak geçiriyorum, yine de hep gereksiz riskler alıyorum."





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YAZAR HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

1978'de, Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Buenos Aires Üniversitesi'nde sinemacılık öğremini gördü.

İlk derlemesi El Núcleo del Disturbio'yu (Karmaşanın Merkezi) 2002'de, bu derlemedeki öykülerin bir kısmını içeren Ağızdaki Kuşlar'ı 2008'de, üçüncü derlemesi Siete Casas Vacías'ı (Yedi Boş Ev) 2015'te yayımladı.

Samanta Schweblin

ÖDÜLLÜ YAZAR...

Öyküleri Arjantin ve Güney Amerika'da Fondo Nacional de las Artes, Haroldo Conti, Casa de las Américas gibi ödüllere layık görüldü.

Granta dergisi tarafından İspanyolca dilinde eser veren en iyi genç yazarlar arasında gösterildi. ilk romanı Kurtarma Mesafesi 2017'de Man Booker Ödülü kısa listesinde yer aldı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com