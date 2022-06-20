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    Samipaşazade Sezai'nin Batılı anlamda ilk öykü kitabı: Küçük Şeyler

    Türk edebiyatı tarihinin ilk büyük üslupçularından biri olarak görülen, ilk öykücülerimizden Samipaşazade’den Küçük Şeyler, bir türün bir dildeki temel taşı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 17:20
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    Samipaşazade Sezai'nin Batılı anlamda ilk öykü kitabı: Küçük Şeyler

    Halit Ziya’nın, "Sanat heyecanım içinde bu kitaptan duyduğum zevke ve neşeye yetişebilecek bir duygulanma bilmiyorum" dediği 1891 tarihli Küçük Şeyler’de, Batılı anlamdaki ilk Türkçe öykü örneklerinden bazıları bir araya geliyor.

    Samipaşazade Sezai bu öykü derlemesiyle gündelik hayatın küçük detaylarını kaleme alıyor. Olduğu gibi görünmeyenler, kötüye giden evlilikler, yanlış kararlar, hayalperest çocuklar, sanatçılar, kesilen ağaçlar, hayal kırıklıkları, hüzünler, önyargılar, kazananlar, kaybedenler…

    Samipaşazade Sezai nin Batılı anlamda ilk öykü kitabı: Küçük Şeyler #1

    İstanbul öykülerinin satır araları

    Samipaşazade’nin İstanbul’unda, öykülerin satır aralarında her biri kendine yer buluyor. Türk edebiyatı tarihinin ilk büyük üslupçularından biri olarak görülen, ilk öykücülerimizden Samipaşazade’den Küçük Şeyler, bir türün bir dildeki temel taşı.


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