!Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin! diyen bir şairin doğum yılı: Faruk Nafiz Çamlıbel Türk şiirinin usta isimlerinden olan ve edebiyatımıza Han Duvarları adlı uzun ve sevilen şiiri kazandıran, Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazan Faruk Nafiz Çamlıbel 125 yaşında. Kutlu olsun...

ensonhaber.com

Türk şiir hayatının önemli isimlerinden olan Faruk Nafiz Çamlıbel'in bugün 125'inci doğum yılı...

Pek çok önemli şiiri edebiyatımıza kazandıran ünlü şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Şairin şu satırları aşkı ve sevgiyi ne güzel anlatıyor;

Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin,

sana kafir dediler, diş biledim Hak'ka bile.

topladın saçtığı altınları yüzlerce elin,

kahpelendin de garez bağladım ahlaka bile..."

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da doğmuş olup, Hecenin Beş Şairi olarak bilinen şairlerden biridir. Şairliğinin yanı sıra siyasetçi yönü de bulunan Faruk Nafiz Çamlıbel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 9. 10. ve 11. dönem milletvekillerinden biridir.

Faruk Nafiz Çamlıbel, memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Şiire çocukluk yıllarında başlamıştır. Hatta ilk şiiri olan Saat, “Çocuk Dünyası” adındaki bir dergide yayınlandı.

Tıp öğrenimi görmeye başlayan ünlü şair, bu eğitimi tamamlayamamış, gazeteciliğe geçiş yapmıştır. 1917 ve 1918 yıllarında Ati gazetesinde çalıştı.

1922 yılında Kayseri Lisesi’nde öğretmenlik yapmak üzere bu şehre doğru yola çıkan Faruk Nafiz Çamlıbel, o çok ünlü şiiri olan Han Duvarları’nı bu yolculuğunu anlatmak üzere kaleme almıştır.

Han Duvarları

Şairin ne önemli şiirleri arasında yer alan Han Duvarları şiirini hatırlayalım;

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…"

10. Yıl Marşı...

Kayseri Lisesi’nde ünlü şair Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel’in öğrencisi oldu 1924′te yine öğretmenlik yapmak üzere Ankara’ya döndü.

Burada değişik okullarda öğretmenlik yapan Faruk Nafiz Çamlıbel, İstanbul’da da Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi, Amerikan Kız Koleji gibi okullarda öğretmenlik mesleğini icra etti

Çamlıbel; 1933 yılında Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini yazdı. 1946 yılında siyasete atılan ünlü şair, 1946 yılından 27 Mayıs 1960 tarihine kadar Demokrat Parti dahilinde TBMM’de görev yaptı.

Cezaevi yılları

27 Mayıs İhtilali, birçok siyasetçi gibi Faruk Nafiz için de Yassıada ve cezaevi günlerini hazırladı. 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra aklanarak beraat etti. Bu dönem "Zindan Duvarları" adlı ünlü şiirinin de temasını teşkil etti.

Bu şiir kitap olarak da basılmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel’in ilk şiirleri diğer Beş Hececiler gibi aruz vezni ile yazıldı.

Sayfa: 284

Ünlü şairlerin etkisinde kaldı

Yahya Kemal ve Cenab Şahabettin etkisinde kalmış olan ünlü şair, sonraki şiirlerinde hece veznine geçiş yaptı.

Milli edebiyatın geliştirilmesi yönünde çaba harcayan şair, eserlerinde, 7+7 şeklindeki hece kalıbına büyük ses zenginliği getirmiştir. Şiirinde Türk halk şiirine oldukça açık olmuş, batı etkisine kendisini de eserlerini de tamamen kapattı.

Faruk Nafiz öldü

Ünü şair, 8 Kasım 1973'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com