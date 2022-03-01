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    Sanal Para-Sentetik İnsan- Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı

    Ramazan Kurtoğlu'nun yeni kitabı Sanal Para-Sentetik İnsan-Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı, oldukça ilginç ve sıra dışı kitap olma özelliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 13:10
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    Sanal Para-Sentetik İnsan- Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı

    Ramazan Kurtoğlu’nun geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan, ekonomik ve toplumsal konulara dair kapsamlı araştırma ve tarihsel bilgileri içeren kitabı Sanal Para-Sentetik İnsan- Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı adıyla yayınlandı. Kurtoğlu’nun bu eseriyle birlikte daha önce yayınlanan pek çok kitabı ve makalesi de bulunuyor.

    Sanal Para-Sentetik İnsan-Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı nakit paranın dünya sahnesinden neden silinmek istendiğini, paranın ortaya çıkışının tarihsel süreçleriyle birlikte açıklıyor.

    Kitap, kurulmak istenen yeni dünya düzeninde paranın, biyolojik olarak insanın üzerinde oynanan oyunların ve yeni bir inanç sistemi üzerinden kurgulanan kaosun tüm detaylarını tarih boyunca yaşanan gelişmeler ışığında geleceği yorumlayarak verdiği için ayrı bir önem taşıyor.

    OKUMA KOLAYLIĞI

    Tarihsel olarak ekonomi piyasalarındaki tüm gelişmeleri bir araya getirmesi okurabütünlüklü bir yapı sunarak ayrıca okuma kolaylığı sağlıyor.

    Tarihte yaşanan pek çok salgınla birlikte yeni dünyalar kuruldu, Covid-19 salgını da farksız değil. Ramazan Kurtoğlu, Covid-19 salgınının ardından hızla gidilen yeni dünyayı ve paranın kontrolü üzerinde acımasızca süren mücadeleyi anlatıyor.

    İnsanlık tarihinin en radikal değişimini, nakitsiz toplum, sanal para, biyolojik eşitsizlik ve dijital diktatörlük ile insanlığın geleceğinin nereye evrileceğini okur için sebepleriyle birlikte en açıklayıcı şekilde ortaya koyuyor.

    Sanal Para-Sentetik İnsan- Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı #1

    GELECEKTEKİ DÜNYA

    Bu sayfalarda; dünya ekonomi tarihine yön veren önemli gelişmelerle birlikte gelecek yıllarda ekonomi piyasalarının nasıl olacağının bilgisine, dijital paranın akıbetine, öngörülen yeniekonomik sistemin nasıl işleyeceğine ve bu düzenin ülkelere getirisinin ne olacağına, dünyayıve ekonomiyi etkileyecek ipuçlarına yer verilmiş.

    Sanal Para-Sentetik İnsan- Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı #2

    ZİHİNDE FARKLI PENCERELER AÇAN KİTAP

    2008 küresel finans kriziyle kıyaslandığında küresel finans piyasalarının bugün içerisinde olduğu krizin boyutu çok daha büyük.

    Kurtoğlu,dünyadaki değişimi, bolca düşündüren, sinema ve edebiyat tarihinden verdiği renkli örneklerle ve sorduğu sorularla insanın zihninde farklı pencereler açan sarsıcı bir metinlesunuyor.

    Sanal Para-Sentetik İnsan-Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı tüm okurlarına, dünyayı veekonomi dünyasını daha iyi çözümleme imkânı da sağlıyor.


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