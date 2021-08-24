Sanat ve edebiyat yaşamının gündemi

Kültür sanat hayatını zenginleştiren Gösteri dergisi yeni sayısında edebiyattan heykele, müzikten görsel sanatlara kadar yaşamın ve kültürün dinamiğini yakalıyor.

Sanat ve edebiyatın dergisi Gösteri, gündemdeki sanat tartışmalarına yeni bir boyut kazandırarak, zihin açıcı eleştiri yazılarıyla okuyucunun elinden bırakmayacağı konulara ev sahipliği yapıyor.

Bir kez daha farklı bir konu yelpazesiyle okuyucunun karşısına çıkan Gösteri dergisinde pandemiye denk gelen Orhan Pamuk’un ‘Veba Geceleri’ romanı edebiyat gündeminin ön sıralarında. Turgut Göğebakan, hem bu tartışmaları özetliyor hem de tarih - roman ilişkisi ve kurmaca açısından bir değerlendirme yapıyor.

Sanat dünyasında heykel ve müzik konusundaki tartışmalar da Gösteri dergisine konu oluyor. Belediyelerin kentlerini simgeleyen heykeller, Anadolu kentlerinde gerçek sanat galerilerinin açılması ve uluslararası sergilerin düzenlenmesi gibi konular dergi içeriğinde yer alıyor.

ZENGİN İÇERİK

Erhan Karaesmen, sanat tarihinin önemli şair-heykeltıraşı Kuzgun Acar’la ilgilisi yazısıyla okuyucuyla buluşuyor. Ersin Antep ile Gazanfer Eryüksel müzikle ilgili tartışmaları ele alarak, yaşanan süreçleri, kimi kavramları açıklayarak bu tartışmalara yeni boyutlar katıyor.

Dört değişik anlayışta şairin; Hayri K. Yetik, Yusuf Alper, Betül Dünder, Zeynep Köylü̈’nün şiir dünyaları tüm ayrıntıları ile Gösteri’de bulunuyor. Halk edebiyatından günümüz görsel sanatlarına kadar bu zengin malzemenin nasıl değerlendirildiğini araştırıyor Erol Çankaya.





GENÇ YAZARLAR DEĞERLENDİRİYOR

Sanat dalları arasındaki bağlantı ve etkileşimler her zaman Hürriyet Gösteri’nin önem verdiği bir konu. İstanbul’un yakın geçmişini kayda alan iki sanatçı Tanpınar ve Ara Güler’in yapıtları bir sergide buluşuyor ve bu buluşmayı iki genç yazar değerlendiriyor.

YENİ KEŞİFLER...

Dergideki sinemada yönetmen - müzisyen birlikteliği yazılarını kitaplaştıran Emre Karacaoğlu, toplu bir değerlendirme yapıyor. Zehra Betül Yazıcı’nın ‘türler arasında yolculuğu’ bu kez işitselden görsele uzanıyor.

Bilimkurgu sevenlerin bile çok azının tanıdığı Strugarski Kardeşlerin bu alandaki çalışmaları ve kitapları hakkında Mustafa Yelkenli’nin yazısı okuyucuları yeni keşiflere taşıyor.

40 yıldır sanatın her alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları ve eleştirileriyle yön veren Gösteri, 3 ayda bir okuyucuyla buluşuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com