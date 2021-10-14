Sanatta bir dâhinin kitabı: Picasso'nun Gözleri

Asuman Portakal'ın imzasını taşıyan Picasso'nun Gözleri, çok yönlü sanatçı kişiliği ile adını sonsuzluğa yazdıran dâhi ressam Pablo Picasso'nun yaşamından ve başyapıtlarından izler taşıyan öyküler...

İspanyol ressam Picasso'yu, bir kitap kahramanı olarak kurguya yerleştiren ve ona ait özgün sözlerle edebî anlatımını güçlendiren eser; Asuman Portakal'ın esin kaynakları ve yaratım süreci hakkında değerli paylaşımlarda bulunuyor.

Picasso'nun Gözleri, renklerden sözcüklere uzanan bir yolculuğa çıkarıyor okurlarını; sevginin, dostluğun, barışın yüceltildiği resimleri naif öykülerde buluşturuyor...

Yazar Asuman Portakal, Picasso'nun değişik sanat dönemlerine ait tablolarından esinlenerek kaleme aldığı öykülerinde, insana dair değerleri satırlara döküyor.

ZİHİNDE CANLANAN RESİMLER...

Havada devamlı takla atan oyunbaz bir güvercin, modellik yapmaya çalışan genç bir palyaço, el emeği bir Afrika maskesi, tuvale yapışıp kaldığı için resimle âdeta bütünleşen bir fırçanın kılı, küçük bir çocuğun sevinci olan tahta bir at öykülerde dile geliyor.

Onlar konuştukça sözcükler renklere bürünüyor; sanatçının resimleri hem gözlerde hem de zihinlerde canlanıyor.





DÜNYA SANAT TARİHİNE YÖN VEREN İSİM

Dünya sanat tarihine yön veren Pablo Picasso'yu günümüz çocuklarına tanıtmak amacıyla hazırlanan bu özel çalışma, gelmiş geçmiş en önemli ressamlardan birinin sanat anlayışı ve sanatsal ifade biçimleri hakkında fikir vermekle kalmıyor, anlattıklarıyla okurların dünya görüşünü renklendiriyor.





KEŞİFLERLE DOLU YENİ OKUMA

Kitabın son bölümünde yer verilen kronolojik biyografi ise Picasso'nun yaşamına ve yapıtlarına daha yakından bakma fırsatı sunuyor, keşiflerle dolu yeni okumalara kapı aralıyor.

Kitabın son bölümünde yer verilen kronolojik biyografi ise Picasso'nun yaşamına ve yapıtlarına daha yakından bakma fırsatı sunuyor, keşiflerle dolu yeni okumalara kapı aralıyor.





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Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com