Savaş Atı, 150 bini aşkın okura ulaştı

İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo'nun klasikleşmiş romanı Savaş Atı, 30. baskısı ile 150 bini aşkın okura ulaşmayı başardı.

Savaş Atı, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan sıradışı olayları Joey adında bir atın ağzından aktaran umut dolu bir arayış öyküsü anlatıyor.



Geçtiğimiz yıllarda devasa maket atların sahne aldığı görkemli bir tiyatro oyununa uyarlanan bu dokunaklı eser, 2011'de ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından beyazperdeye de taşınmış ve En İyi Film kategorisi dâhil pek çok dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

SİNEMAYA UYARLANDI

Michael Morpurgo'nun aynı adlı romanından uyarlanarak, İngiltere'de son on yılın tiyatro olayı haline gelen Savaş Atı, Handspring Puppet Company'ye ait gerçek boyutlardaki at kuklalarının kullanımıyla büyüleyici ve bol ödüllü bir West End şovu olarak sahnelenmeye devam ediyor.





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BOL ÖDÜLLÜ KİTAP

2011 yılında Steven Spielberg tarafından beyazperdeye de uyarlanan Savaş Atı pek çok ödüle aday gösterilerek yılın en çok ses getiren yapımlarından birine imza attı.





Michael Morpurgo

USTA İŞİ ROMAN

Etkisinden uzun süre kurtulmayacağınız Savaş Atı, hüzünlü hikâyesi ile içinizi burkarken sizi gülümsetmeyi de başarabilen, ender rastlanacak usta işi bir roman.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com